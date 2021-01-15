Российская пресса продвигает идею захвата Капитолия с помощью «Антифа»

В эфире российских проправительственных телеканалов интенсивно распространяется теория о якобы существующем заговоре в среде радикального движения «Антифа», с помощью которого было совершено нападение на Капитолий в Вашингтоне, Округ Колумбия, 6 января.

Фото: Первый канал/YouTube

Сразу несколько специальных выпусков аналитической программы “Первого канала” были посвящены разбору произошедшего в Вашингтоне мятежа, в результате которого погибло 5 человек, в том числе и полицейский, охранявший Капитолий. Побывавший в Вашингтоне во время попытки захвата здания высшего законодательного органа страны русскоязычный детектив-блогер Стив Дудник, сообщил в эфире российского телеканала, что сторонники Трампа “шли как на первомайскую демонстрацию”.

Ранее, находясь под стенами Капитолия, Дудник сообщал, что никого из “Антифа” не видел и что там были “наши ребята”. Затем он опроверг это заявление, сообщив, что представители “Антифа” все-таки были и именно они спровоцировали нападение. За несколько суток до этого, призывая свою аудиторию выдвигаться в Вашингтон, Дудник сравнивал свой поход взятием фашистского Берлина советскими войсками.

“Все русские, я призываю – мы должны объединиться.. Наши деды на танках ехали на Вашингтон, мы можем повторить, только повторить не так, а еще хуже – выкинуть этих демократов к чертовой матери”.

По словам Дудника, при новой власти “демократы нас всех раздавят и мы пойдем в концлагеря”.

Евангельская блогерка Елена Никитская, подвергавшая сомнению опасность коронавируса и ожесточенно критикующая политику демократических сил, выступила в эфире телеканала «Россия 1», поддержав нарратив Кремля и назвав новую американскую власть фашистской:

“Страшно проснуться в фашистской стране при диктатуре, где у тебя не будет права думать и что сказать, и куда идти и боятся, что за тобой придут”, – сказала Никитская. Никитская называет сторонников Трама мирными людьми, “у которых не было плана захвата Капитолия”. Блогерка сообщила, что в собравшейся у Капитолия 6-го января толпе находились некие агенты, провоцирующие народ на захват правительственного здания.

По словам Никитской, никакого “русского следа” на данном мероприятии не было, русский след якобы пытались оставить “как раз представители BML и Antifa, которые поддерживают демократов и Байдена”. Никитская считает, что такие активисты как она подвергаются преследованиям со стороны либеральных масс.

Американская пресса опровергает теорию захвата Капитолия с участием представителей движения «Антифа». В частности, СМИ уже подтвердили факты, доказывающие, что основными нападавшими были убежденные республиканцы, а также посвященные фанаты конспирологического движения Q-Anon. Даже конгрессмен-республиканец (лидер республиканской фракции Палаты представителей) Кевин МакКарти убежден, что Капитолий не захватывался с помощью представителей движения «Антифа».

Ранее сообщалось о том, что во время штурма слышалась русская речь, призывающая начать атаку на Капитолий.