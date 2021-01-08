В ходе нападения на Конгресс арестованы верующие беженцы из Молдовы

В Вашингтоне во время нападения на здание Конгресса США были арестованы русскоязычные жители штата Орегон – 28-летняя Кристина и 54-летняя Евгения Малимон. Последняя является матерью Кристины, сообщают СМИ. Семья арестованных является религиозными беженцами из Молдовы.

Фото: instagram.com/kristina.malimon

«Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить информацию об аресте некой Кристины и Евгении Малимон в полиции Вашингтона (округ Колумбия). Как следует из полученной информации, обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении комендантского часа и незаконном проникновении. Указывается, что обе задержанные являются резидентами штата Орегон.

По информации СМИ штата Орегон, Кристина является активисткой в рядах Республиканской партии и активно выступает за традиционные ценности. В частности, молодая женщина является делегатом Республиканской партии округа Малтнома, а также заместителем председателя молодых республиканцев Орегона. В ее Инстаграме можно обнаружить многочисленные цитаты из Библии, а также упоминания о различных теориях заговора.

Кристина нередко позирует с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа. В частности, на днях она опубликовала фотографию с помилованным Трампом Роджером Стоуном. Недавно она также запостила фотографию с Дональдом Трампом Младшим, пишет Washington Post.

Кристиан заявляет, что на президентских выборах победил Дональд Трамп и называет процедуру выборов коррумпированными.

Как указывает Buzzfeed, Кристина является одним из организаторов лодочного парада в честь Трампа, состоявшегося летом прошлого года на реке Уилламетт (Портленд). В ходе политического мероприятия одна из яхт утонула, однако, к счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о задержанном возле Капитолия США, потребовавшем русского переводчика. Американские журналисты считают, что этим задержанным является мать Кристины Евгения Малимон. Семья Кристины является выходцами из Молдовы. По ее словам, ее предки претерпели гонения от Советской власти за свою веру. В частности, ее прадед был арестован за веру в Бога, где был убит.

Во время прошлогодних выступлений представителей “Антифа” и БЛМ в Дакоте, в интервью российскому телеканалу “Вести” Кристина сообщила, что представители либерального движения подкупают лево-радикальных протестующих “для того, чтобы делать погромы”.