Выходец из СССР баллотируется на пост губернатора штата Вашингтон

Выходец из СССР, Антон Сахаров, баллотируется на пост губернатора штата Вашингтон. Иммигрант обещает “превратить Вашингтон в лучший штат для жизни, работы и процветания”. Сахаров представляет Республиканскую партию штата и называет нынешнюю власть “социалистической”. Русскоязычный кандидат поддерживает президента Дональда Трампа.

Фото: antonsakharov.com

“В нашем штате есть природные ресурсы, земли, технологии, умные люди и достойная система образования, однако решение некоторых простых проблем перекладывается на плечи будущих поколений, – в своем предвыборном обращении к жителям штата Вашингтон говорит Антон Сахаров. – Мы видим, как проблемы в области малого бизнеса, инфраструктуры, подотчетности правительства, налогообложения, безопасности школ и бездомности вырастают и проходят точку невозврата — пока наши политики тратят время на продвижение своих собственных интересов вместо того, чтобы сосредоточиться на нуждах людей”.

По словам кандидата, он “не желает стоять в стороне и обещает найти решения для проблем, с которыми сталкиваются наши жители”.

“Я обещаю превратить Вашингтон в лучший штат для жизни, работы и процветания, – заявляет Сахаров. –

Как и многие иммигранты из Советского Союза, Сахаров пережил советский социализм является свидетелем религиозных преследований и антисемитизма. Он также имеет 13-летний опыт работы в сфере технологии и в менеджменте, “прочные семейные ценности и здравые суждения”.

Сахаров идет в губернаторы, “чтобы побороть проблемы, с которыми ежедневно имеют дело многие вашингтонцы.

“Я отчетливо вижу, что мы движемся в опасном направлении. Социализм дает ложные обещания равных результатов, мы же должны обеспечивать равные возможности, – уверяет молодой политик. – Я оказался здесь, потому что мои родители верили, что эта страна будет идеальным местом для воплощения их мечтаний и мечтаний их детей. Страна, где законы соблюдаются, бюрократии не существует, а люди живут в безопасности и процветании. Я оказался здесь, чтобы жить в американской мечте — в мечте, которая теперь стала недоступной для многих американцев”.

Я хочу, чтобы наше следующее поколение выросло в штате, где стрельба в школах предотвращается, улицы чисты и безопасны, предприятия процветают, а дороги являются предметом гордости.

Кандидат просит население штата Вашингтон помочь поддержать его кампанию, чтобы он смог “посвятить свое время и усилия работе по исправлению того, что давно должно было быть исправлено”.

“Моя цель — внимательно прислушиваться к тому, чем обеспокоены жители нашего великого штата Вашингтон”, – говорит кандидат в губернаторы.

Выборы нового губернатора в Вашингтоне состоятся в в ноябре 2020 г. Соперников у Сахарова в Республиканском стане не мало – 5 кандидатов, в Демократическом – всего 2.

Согласно лидирующему изданию The Seattle Times, в штате Вашингтон проживает свыше 25 тыс. россиян, что является самой большой языковой группой среди иммигрантов, не считая латиноамериканцев.