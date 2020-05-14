Кандидат в Конгресс США обратилась к выходцам из Советского Союза

Крис Биш является риэлтором и живет в Сакраменто более 30 лет и является активным общественным деятелем региона и заместителем председателя Совета Oakmont HS Site Council. В свое время Крис также была председателем района Сакраменто для Инициативы свободы образования, спонсируемой доктором Милтоном Фридманом. Она занимает видное место в консервативном движении штата Калифорния.

“Как местный риэлтор, имеющий тесные связи с сообществом, я понимаю потребности и желания своего сообщества. Я ежедневно работаю стиле «сапоги на земле” (т.е. очень практично), чтобы помочь людям найти чистое доступное жилье, следуя федеральным, штатным, местным законам и постановлениям. У меня глубокие знания в области ипотечного кредитования, а также в программах государственных и федеральных займов. У меня более, чем пятнадцатилетний опыт работы в качестве определения местонахождения заверителей, активов и расследований, и за десять лет работы в местной юридической фирме я получила национальное признание за достижения в работе с ключевыми клиентами”, – говорит Крис.

Крис была волонтером и донором как президентских кампаний Джорджа Буша, так и членом Федерации провинциальных женщин Сакраменто.

Биш баллотируется в 6-й округ Конгресса в Калифорнии.

“Это место имеет большое значение, потому что это то место, где находится столица Калифорнии. Учитывая, что с получением некоторого числа голосов, я думаю, что смогу победить в качестве единственного кандидата от республиканцев, который будет выступать против этого места в течение многих лет, – продолжает Крис Биш. – Население нашего района разочаровано растущим количеством бездомных, недостаточным доступом к чистой воде, неконституционными ограничениями оружия, отсутствием соблюдения законов об иммиграции, высокими налогами и дорогостоящим образованием. Как ваш избранный чиновник я буду добиваться снижения налогов, рентабельной оплаты обучения в школе, улучшения качества воды и управления наводнениями, решения проблемы бездомных, призывать к окончанию городов-убежищ и добиваться восстановления свободы 2-й поправки”.

По меннию кандидата в Конгресс калифорнийские республиканцы “слишком долго молчали и отошли на второй план от поддержки демократической повестки дня”. Эта повестка дня преследует наш город разрушительными последствиями для нашего сообщества, считает начинающий политик.

“Я верю, что с местной полицией, сотрудниками службы скорой помощи, ветеранами, сторонниками 2-й поправки, местными спортсменами, студентами колледжей – всеми, кому надоело смотреть, как наш город наводнен бездомностью и несправедливыми налогами – мы сможем говорить с явным большинством граждан нашего сообщества”, – заключает Крис Биш.

Как рассказала кандидат “Славянскому Сакраменто”, она судится с властями штата Калифорния, требуя прекратить преследования активистов, задержанных во время первомайской демонстрации у Капитолия.