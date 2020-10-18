Home Видео В Сакраменто состоялся автопробег за мирную Беларусь ВидеоИнтересные новостиНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив В Сакраменто состоялся автопробег за мирную Беларусь Oct 18, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Община белорусских иммигрантов Северной Калифорнии провела автопробег за мир в Беларуси ПО ТЕМЕ США призывают Беларусь позволить архиепископу Кондрусевичу вернуться в страну Семен Шарецкий присоединился к маршу беларусов в Сан-Франциско Иммигрантка из Украины баллотируется в школьный совет округа Сакраменто