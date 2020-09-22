Home Видео Пастор из Калифорнии призывает поддержать народ Беларуси ВидеоИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив Пастор из Калифорнии призывает поддержать народ Беларуси Sep 22, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Выходец из Беларуси, пастор калифорнийской церкви “Дом Отца”, Владимир Ярмолюк о ситуации в РБ, выборах американского президента и пандемии коронавируса ПО ТЕМЕ Адам Бондарук – а было ли воскрешение? Депортированный из Беларуси пастор рассказал о борьбе Лукашенко против церкви День благодарности дальнобойщикам Америки