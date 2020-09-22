Пастор из Калифорнии призывает поддержать народ Беларуси

Выходец из Беларуси, пастор калифорнийской церкви “Дом Отца”, Владимир Ярмолюк о ситуации в РБ, выборах американского президента и пандемии коронавируса

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