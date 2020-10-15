Мичиган принял резолюцию, осуждающую Азербайджан за агрессию против Нагорного Карабаха

Член палаты представителей штата Мичиган Мари Манукян (Mari Manoogian) (г. Бирмингем) представила резолюцию, осуждающую Азербайджан за его агрессию против Нагорного Карабаха и этнических армян. Резолюция также осуждает незаконное участие Турции в конфликте и призывает Госдепартамент США добиваться возобновления мирных переговоров между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном.

Мари Манукян говорит, что “представила эту резолюцию, чтобы показать, что штат Мичиган солидарен с людьми Нагорного Карабаха и Армении против насилия Азербайджана и его турецких союзников. Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты смогут – вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – продвигать мирное урегулирование этого конфликта, которое признает суверенитет и самоопределение народа Нагорного Карабаха и считать Азербайджан и Турцию нести ответственность за свои действия”.

Манукян назвала происходящее в Нагорном Карабахе “кампанией этнической чистки”.

Ранее представители армянской диаспоры в Калифорнии вышли на улицы Сан-Франциско и Сакраменто, протестуя против войны в Карабахе.