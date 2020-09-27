Русская староверка Анна Косачев из округа Мэрион баллотируется в Ассамблею штата Орегон. По словам Косачев, она – первый русскоязычный кандидат, который баллотируется в высший законодательный орган штата Орегон.

Фото: annakasachev.com

“Являясь выходцем из сообщества, которое прибыло в Америку за свободами, мы чрезвычайно шокированы наблюдать за переменами в Законодательном собрании Орегона. Политики, которые, как я надеялся, будут служить и защищать нас, похоже, больше заинтересованы в самозащите”, – говорит Анна в своей предвыборной программе.

Анна является православной и выступает за консервативные семейные ценности, полное открытие бизнесов и церквей во время пандемии. Анна представляется “политиком от людей” и баллотируется в Нижнюю палату штата Орегон от 22 округа. Стоит заметить, что этот округ населяет большое количество староверов, выходцев из России.

“Мы приехали сюда 60 лет назад и мы никогда не участвовали в выборах, в политике, никогда не голосовали, мы требовали от правительства нас не трогать и сами не стремились в политику”, – выступая в воскресенье в одной из славянских церквей штата сказала Анна.

We are excited to be visiting Salem this Sunday at two different locations. We are thankful to all of the leadership for their incredible support! Posted by Slavic Vote on Sunday, September 27, 2020

Анна Косачев выступает от Республиканской партии и на приближающихся выборах ей придется конкурировать за политическую позицию с действующим членом Ассамблеи Орегона, демократом Терезой Алонсо Лион.

Старообрядцы округа Марион происходят напрямую от раскольников, которые отказались принять изменения патриарха Московского Никона в Русской православной церкви в 1653 году, что привело к расколу внутри церкви. Многие из них бежали в США.