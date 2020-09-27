Русская староверка Анна Косачев из округа Мэрион баллотируется в Ассамблею штата Орегон. По словам Косачев, она – первый русскоязычный кандидат, который баллотируется в высший законодательный орган штата Орегон.
Фото: annakasachev.com
“Являясь выходцем из сообщества, которое прибыло в Америку за свободами, мы чрезвычайно шокированы наблюдать за переменами в Законодательном собрании Орегона. Политики, которые, как я надеялся, будут служить и защищать нас, похоже, больше заинтересованы в самозащите”, – говорит Анна в своей предвыборной программе.
Анна является православной и выступает за консервативные семейные ценности, полное открытие бизнесов и церквей во время пандемии. Анна представляется “политиком от людей” и баллотируется в Нижнюю палату штата Орегон от 22 округа. Стоит заметить, что этот округ населяет большое количество староверов, выходцев из России.
“Мы приехали сюда 60 лет назад и мы никогда не участвовали в выборах, в политике, никогда не голосовали, мы требовали от правительства нас не трогать и сами не стремились в политику”, – выступая в воскресенье в одной из славянских церквей штата сказала Анна.
Анна Косачев выступает от Республиканской партии и на приближающихся выборах ей придется конкурировать за политическую позицию с действующим членом Ассамблеи Орегона, демократом Терезой Алонсо Лион.
Старообрядцы округа Марион происходят напрямую от раскольников, которые отказались принять изменения патриарха Московского Никона в Русской православной церкви в 1653 году, что привело к расколу внутри церкви. Многие из них бежали в США.