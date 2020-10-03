Иммигрантка из Украины баллотируется в школьный совет округа Сакраменто

Клинический психотерапевт Рая Скринник рассказала “Славянскому Сакраменто” о проблемах школьного образовании в штате Калифорния. Скринник баллотируется на пост члена совета Объединенного школьного округа Сан-Хуана.

Иммигрировав из Украины и являясь иммигранткой первого поколения, Рая Скринник не понаслышке знает о проблемах иммигрантских семей, а также считает, что калифорнийская система общественного образования нуждается в реформировании. В частности, Скринник выступает за постепенное открытие школ, перераспределение денег из государственных фондов в пользу родительских комитетов, а также – против излишней сексуализации государственного образования.

У Раи четверо детей, трое из которых с отличием закончили школу.

Проработав десятки лет в государственном секторе и имея частную практику психолога, Раиса активно участвует в общественно-политической жизни сообщества.