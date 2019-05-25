Губернатор штата Миссури утвердил закон, запрещающий аборты после 8 недель беременности. Похожие законы принимаются в других штатах – Алабаме, Джорджии, Огайо и Техасе.



Фото: governor.mo.gov

“Пора сделать Миссури самым противоабортным штатом в стране! Благодаря лидерам в Палате представителей и Сенате у нас осталось всего одно голосование для принятия одного из самых строгих #ProLife-законов в этой стране — выступающего за жизнь, защищающего здоровье женщин и поддерживающего интересы нерожденных детей”, – сообщил в Твиттере губернатор.

Законопроект HB 126 запрещает аборты после 8 недель беременности — то есть после появления сердцебиения, — хотя многие женщины на этом сроке еще не подозревают о своем положении. В его тексте предусматриваются исключения по медицинским показаниям, когда матери угрожает гибель или серьезное увечье, но отсутствуют исключения для беременностей, ставших результатом изнасилования или инцеста.

Похожие законы принимаются в других штатах – Алабаме, Джорджии, Огайо и Техасе.

Между тем, в пятницу федеральный судья заблокировал закон штата Миссисипи, запрещающий аборт после обнаружения сердцебиения, что может происходить уже через 6 недель беременности.

В предварительном решении судья Карлтон Ривз сказал, что закон «грозит непосредственным нарушением прав женщин, в особенности учитывая то, что большинство женщин не обращаются за прерыванием беременности до того, как пройдет 6 недель».

В 2019 году 5 штатов приняли законы, запрещающие аборты.