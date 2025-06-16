В округе Петтис (штат Миссури) арестовали Александра Мешкова по обвинению в изнасиловании детей

11 июня 2025 года в округе Петтис (штат Миссури) был задержан 34-летний Александр Мешков. Его обвиняют в двух эпизодах изнасилования детей первой степени. Задержание состоялось после обращения детектива из офиса шерифа округа Вотком (штат Вашингтон), который сообщил, что Мешков находится в округе Петтис и находится под действующим ордером на арест с расширенными полномочиями экстрадиции по всей территории США.

Мешков был найден и задержан на рабочем месте. В настоящий момент он содержится в тюрьме округа Петтис и ожидает экстрадиции в штат Вашингтон. За его освобождение залог не предусмотрен.

В соцсетях люди по-разному отреагировали на это. Один пользователь, Joe Martin, написал: «С таким именем интересно, иммигрант ли он? Если да, легальный или нет? В маленьком городе так лучше не делать!»