В штате Алабама практически полностью запретили аборты на любом сроке, даже в случае беременности в результате инцеста или изнасилования. Согласно новому закону, исключение может быть сделано лишь в том случае, если беременность представляет угрозу для жизни матери.

Для вступления в силу законопроект должен быть подписан республиканским губернатором Кэй Айви, передает Голос Америки.

Легислатура Алабамы окончательно одобрила запрет на практически любые аборты.

Республиканский губернатор Кэй Айви подписала этот законопроект, который стал самым строгим законом об ограничении абортов в США.

Законопроект объявляет аборт тяжким преступлением – на любой стадии беременности и практически без исключений. Как отмечают местные защитники прав женщин закон будет применим даже в случаях инцеста или насилия.

Выступающие против абортов политики надеются инициировать юридические тяжбы и в конечном итоге отменить историческое решение Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, таким образом положив конец конституционному праву на аборт.

Ранее сообщалось о принятии похожего закона в таких штатах как: Огайо, Джорджия, а также попытке приравнивания аборта к убийству правил в Техасе.