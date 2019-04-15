Законодатели штата Техас предприняли попытку ввести закон, уравнивающий аборт на ранней стадии беременности с убийством.

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Согласно тексту законопроекта, представленного на рассмотрение Законодательного собрания штата, к уголовной ответственности за преднамеренное прерывание беременности с момента зачатия должны привлекаться как пациентки, так и производящие процедуру аборта врачи-гинекологи.

По словам автора законопроекта, республиканца Тони Тиндерхолта, эта мера должна заставить серьезно задуматься о последствиях секса, а также сохранить жизни не родившихся детей.

Политик из Техаса уже не в первый раз пытается криминализировать любые аборты без исключения. В 2017 г. Тиндерхолт предложил на рассмотрение Палаты представителей сходный законопроект, однако тот провалился, так и не пройдя начальную стадию обсуждения.

Напомним, что в штате Техас до сих пор действует смертная казнь как высшая мера наказания. Как отмечает местная пресса, шансы на принятие законопроекта в его нынешнем виде крайне невелики.

Ранее в штате Огайо был принят закон, вводящий одни из самых жестких в стране ограничений на аборты. Он запрещает прерывание беременности после обнаружения у плода сердцебиения.