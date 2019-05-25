Как сообщил новостной портал Axios, администрация Дональда Трампа планирует принять законодательные меры, которые позволят агентствам по усыновлению отказывать однополым парам.

По сведениям журналистов, ссылающихся на высокопоставленные источники в администрации президента, это может произойти уже в начале июля.

Трамп продолжает методично отменять антидискриминационные законы, принятые его предшественником Бараком Обамой, пишет Axios. Согласно одному из этих законов, агентства по усыновлению не имеют права получать федеральное финансирование, если они отказываются работать с однополыми парами. Администрация Трампа собирается либо отменить это правило полностью, либо ввести в него исключения для религиозных организаций. В данный момент, по мнению журналистов, наиболее вероятен второй вариант, однако ситуация может измениться.