В 2019 году 5 штатов приняли законы, запрещающие аборты

На данный момент на рассмотрении в законодательных собраниях разных штатов находится порядка 250 законопроектов, ограничивающих искусственное прерывание беременности, передает Голос Америки.

После принятия Алабамой одного из самых жестких законов, запрещающих аборты, официальные лица штатов Мэриленд и Колорадо призвали к экономическому бойкоту Алабамы. Похожая ситуация сложилась и со штатом Джорджия, где также был принят подобный закон. Ряд компаний, снимающих в штате фильмы, заявили, что покидают его в знак протеста.

Главный аудитор штата Мэриленд Питер Франшот заявил, что будет рекомендовать вывести 52 миллиардный пенсионный фонд Мэриленда из Алабамы, и призвал другие штаты последовать его примеру. Государственный секретарь штата Колорадо Джена Грисуолд призвала к бойкоту Алабамы и обратилась к Избирательному центру – который обучает сотрудников избирательных органов со всей страны – покинуть штат.

Правозащитники заявляют, что будут добиваться отмены закона, принятого в Алабаме.

«Мы пойдем в суд, и я ожидаю, что мы сможем заблокировать этот закон до того, как он вступит в силу. Что действительно важно знать людям, так это то, что сегодня аборт является законным в Алабаме и во всех штатах по всей стране. Мы будем судиться в каждом штате, который попытается отменить аборты. Женщины должны быть обеспокоены этой ситуацией. Сейчас мы видим скоординированные усилия на национальном уровне, направленные на то, чтобы лишить женщин возможности самостоятельно принимать решения в области здравоохранения. Женщины должны следить за тем, чтобы их голоса были услышаны – наравне с мужчинами, чтобы мы сохраняли за собой право принимать собственные решения относительно себя и своих семей», – заявила Дженнифер Далвен из ACLU Reproductive Freedom Project.

Сет Дрэйер – вице-президент Created Equal – организации, выступающей против абортов, заявил, что они аморальны, поскольку лишают жизни еще нерожденного человека.

«Мы знаем, что преднамеренное убийство невинного человека неправильно. И это именно то, что происходит при аборте. Мы знаем, что эмбрионы являются людьми не из-за какой-то слепой веры или религии. Научно доказано, что когда сперма и яйцеклетка соединяются вместе, создается новый человек. Даже если прецедент Роу против Уэйда еще не разваливается на законных основаниях, есть свидетельства того, что в образовательном плане он разваливается, потому что люди слышат правду о том, что ребенок – это человек. Мы хотим оспорить решение по делу Роу против Уэйда».

На данный момент на рассмотрении в законодательных собраниях разных штатов находится порядка 250 законопроектов, ограничивающих доступ к абортам.

Мнения американских законодателей в Вашингтоне по вопросу абортов расходятся. Демократы поддерживают право женщин на аборт, республиканцы – выступают на стороне противников.

«Со времен прецедента Роу против Уэйда и даже до этого в США было четкое разделение по вопросу абортов, но был достигнут консенсус в отношении того, что, когда дело доходит до абортов, они будут разрешены и законны в случаях изнасилования, инцеста и там, где на карту поставлена жизнь матери или ее здоровье. То, что произошло в Алабаме – может перевернуть все с ног на голову и убрать исключения в случае изнасилования и инцеста. Это действительно ставит под вопрос, какова цель этой администрации и Республиканской партии. Тонкий баланс, который у нас был на протяжении десятилетий, может быть разрушен этим шагом в Алабаме», – заявил сенатор-демократ Дик Дурбин.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти считает иначе.

«Прежде всего, я верю, что самый ценный подарок, который Бог дает нам, – это жизнь, и я защищаю это всю свою политическую карьеру. Исключениями были инцест и изнасилование. Это именно то, за что проголосовали республиканцы в Палате представителей, это то, что говорит наша платформа», – отметил конгрессмен-республиканец.

В 2019 году пять штатов приняли законы «о сердцебиении», запрещающие искусственное прерывание беременности, как только у плода появляется сердцебиение. При этом несколько штатов приняли или внесли на рассмотрение законопроекты, которые ослабляют ограничения на аборт.