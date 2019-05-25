Погибший полицейский Марк Стасюк никогда не будет забыт

Каждый год в Вашингтоне (округ Колумбия) проходит Национальная неделя полиции, посвященная памяти сотрудников правоохранительных органов, которые принесли своему делу наивысшую жертву. Департамент полиции Ранчо-Кордовы присоединился в столице страны к тысячам агентств со всей Америки для участия в Туре единства полиции и памятных мероприятиях. Сотрудник Полиции Ранчо-Кордовы и Службы шерифа округа Сакраменто Марк Стасюк, который 17 сентября 2018 года пожертвовал своей жизнью, был упомянут в национальной Перекличке героев.

Фото: Rancho Cordova PD

Вице-президент Майкл Пенс лично приветствовал процессию памяти погибших полицейских в Вашингтоне.

Между тем, в пятницу сотруднику Службы шерифа округа Сакраменто Марку Стасюку, погибшему в перестрелке, был посмертно выдан диплом о высшем образовании.

Как сообщил на выпускной церемонии президент Университета штата в Сакраменто Роберт Нельсен, Стасюк поступил в учебное заведение по программе бизнеса, но затем перешел на специальность «Криминальная юстиция». Он посещал занятия, работая в Службе шерифа. 27-летний Стасюк погиб на службе возле магазина автозапчастей в Ранчо-Кордове.

«Марк представляет лучших из семьи “Шершней”, и мы с гордостью называем его нашим выпускником, – сказал Нельсен. – Его служба и его наивысшая жертва, принесенная безопасности нашего общества, никогда не будут забыты».

Диплом был вручен присутствовавшей на церемонии семье Стасюка.

Энтон Лемон Пэрис, обвиняемый в убийстве Марка Стасюка, в понедельник утром присутствовал на слушании о статусе уголовного дела. Он находился в зале суда в инвалидном кресле.

Предварительное заседание суда было назначено на август этого года. Если Пэрис будет признан виновным, обвинители намереваются потребовать для него смертной казни.