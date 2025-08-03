Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули представил законопроект под названием American Worker Rebate Act, предусматривающий отправку чеков американским рабочим и семьям за счёт рекордных доходов от тарифной политики президента Дональда Трампа.

По словам Хоули, после четырёх лет экономической политики администрации Байдена, приведшей к снижению сбережений и ухудшению благосостояния семей, американцы заслуживают налогового возмещения. Он отметил, что его инициатива соответствует предложениям Трампа и позволит трудящимся гражданам воспользоваться теми средствами, которые вернулись в экономику благодаря тарифам.

Законопроект был обнародован вскоре после заявления президента Трампа о рекордных поступлениях от тарифов. В июне доходы от импортных пошлин достигли почти 30 миллиардов долларов, а по прогнозам в 2025 году они могут превысить 150 миллиардов.

В соответствии с American Worker Rebate Act, работающие американцы и их семьи смогут получить единовременные выплаты, аналогичные тем, что были одобрены Конгрессом в 2020 году. Предусматривается сумма не менее 600 долларов на взрослого и на каждого иждивенца. При превышении ожидаемых доходов от тарифов выплаты могут быть увеличены.

Критики тарифной политики Дональда Трампа заявляют, что введённые пошлины в конечном итоге работают против интересов американского рабочего класса. По их мнению, хотя тарифы формально накладываются на иностранные товары и компании, фактическое бремя ложится на плечи рядовых американцев, которые сталкиваются с ростом цен на импортные товары, комплектующие и продукты.

Ранее предприниматель Илон Маск также высказывался в поддержку идеи прямой финансовой помощи населению, предлагав направить по 5 тысяч долларов каждому американцу за счёт сокращения неэффективных государственных расходов.