В Огайо принят самый жесткий закон против абортов

В четверг в штате Огайо был принят закон, вводящий одни из самых жестких в стране ограничений на аборты. Он запрещает прерывание беременности после обнаружения у плода сердцебиения, сообщает AP.

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По словам врачей, биение сердца у человеческого эмбриона может появляться уже на шестой неделе, когда многие женщины еще не знают о своей беременности.

Огайо станет шестым штатом США, где аборты запрещены на ранних сроках, когда многие беременные женщины еще не подозревают о своем положении. Закон не делает исключений для жертв изнасилования или инцеста и грозит уголовным преследованием врачу, произведшему аборт.

Для медиков, нарушивших закон, предусмотрен штраф в размере 20 000 долларов.

Отделение Американского союза защиты гражданских свобод в Огайо объявило о намерении подать судебный иск против закона SB 23, который запретит все аборты на территории штата.