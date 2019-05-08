Законопроект запрещает прерывание беременности после того, как становится слышно сердцебиение плода, передает Голос Америки. Ранее сообщалось о принятии похожего закона в штате Огайо.

Губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп во вторник подписал законопроект, запрещающий прерывание беременности после того, как становится слышно сердцебиение плода. Это может произойти на сроке около шести недель, когда многие женщины еще не знают о своей беременности.

Кемп заявил, что подписал законопроект, чтобы «гарантировать, что у всех жителей Джорджии есть возможность жить, расти, учиться и процветать в нашем великом штате».

Подписанию закона предшествовали несколько недель напряженности и протестов у Капитолия штата в Атланте. Теперь может начаться затяжная и дорогостоящая судебная тяжба по вопросу о конституционности закона.

Судя по всему, именно этого и добиваются сторонники закона.

Активисты антиабортного движения и законодатели по всей стране, воодушевленные тем, что в Верховном суде большинство принадлежит консерваторам, среди которых назначенцы Трампа Нил Горсач и Бретт Кавано, добиваются введения запретов на аборты. В 1973 году Верховный суд вынес постановление, легализовавшее аборты по всей стране до срока, на котором плод достаточно развит, чтобы выжить вне матки.

Директор юридического департамента Американского союза защиты гражданских свобод Шон Янг заявил, что организация намерена оспаривать новый закон Джорджии в суде.

«В рамках действовавшего на протяжении 50 лет прецедента Верховного суда, этот закон, очевидно, неконституционен, – заявил Янг в недавнем интервью. – Каждый федеральный суд, рассматривавший иск по аналогичному запрету, признал его неконституционным».

В соответствии с действующим законодательством, женщины в Джорджии имеют право прервать беременность в течение первых 20 недель. Если закон не будет заблокирован, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Предусмотрены ограничения для случаев изнасилования или инцеста, если женщина предварительно обратилась в полицию, а также для случаев, когда есть угроза жизни матери. Аборты также допускаются в случае, если плод признан нежизнеспособным по медицинским показателям.

Законопроект также затрагивает вопросы об алиментах, пособии на содержание ребенка и даже налоговых вычетах. В тексте утверждается, что «полная ценность ребенка начинает отсчитываться с того момента, когда можно выявить сердцебиение».

Автор законопроекта республиканец Эд Сетцлер заявил в интервью после принятия документа в Палате представителей штата, что это «разумная» мера, призванная найти баланс между «сложными обстоятельствами, в которых оказываются женщины, и базовым правом ребенка на жизнь».

Однако сенатор-демократ Джен Джордан не согласна с тем, что в законопроекте соблюден баланс. «В нем нет ничего сбалансированного, это откровенный запрет на аборты», – сказала она в недавнем интервью.

Дорджан выражает особое беспокойство по поводу того, что новый закон может побудить акушеров отказаться от работы в Джорджии, что ухудшит ситуацию в сфере здравоохранения для женщин в штате, где и так отмечается один из самых высоких по стране показателей материнской смертности.

«Все дело в непреднамеренных последствиях, – подчеркивает она. – Они принимают политические решения, в результате которых женщины будут умирать, а речь идет о предотвращаемых смертях».

С начала 2019 года так называемые «законы о сердцебиении» были приняты в четырех штатах: Миссисипи, Кентукки, Огайо, а теперь и в Джорджии. Законодатели в ряде других штатов, в том числе в Теннесси, Миссури, Южной Каролине, Флориде, Техасе, Луизиане и Западной Вирджинии, рассматривают аналогичные инициативы. Законопроект, недавно принятой Палатой представителей Алабамы, запрещает аборты на любом сроке, с минимальными исключениями.

После того, как в марте запрет на аборты был принят в Кентукки, Американский союз защиты гражданских свобод немедленно обжаловал закон, и федеральный судья временно его заблокировал.

По данным Института Гуттмахмера – исследовательской организации, которая выступает в поддержку права на аборт, – в 2014 году в Джорджии было сделано около 33 000 абортов.

Ранее сообщалось о принятии похожего закона в штате Огайо, а также попытке приравнивания аборта к убийству правил в Техасе.