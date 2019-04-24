В Сакраменто принимают закон, ужесточающий условия вакцинации

Сотни противников ужесточения условий вакцинации собрались в среду днем в Сенате штата Калифорния, чтобы высказать Комиссии по здравоохранению свое мнение по поводу законопроекта SB 276.

Напомним, что данная законодательная инициатива призвана бороться с фиктивными освобождениями от прививок. Законопроект, предложенный сенатором-демократом Ричардом Паном, предусматривает усиление контроля над процессом получения освобождений от прививок — которым некоторые врачи штата злоупотребляют, продавая родителям освобождения по медицинским показаниям.

Выступая перед Комитетом, сенатор Пан перечислил многочисленные случаи эпидемий кори, которые были зарегистрированы в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке и других штатах. Говоря о связи между вакцинацией и появлением аутизма у детей, Пан также сослался на свежее исследование Министерство здравоохранения Дании, которое показало, что риск заболеть аутизмом у детей, получивших вакцину, был не больше, чем у вакцинированных.











Он также обратился к славянскому сообществу Сакраменто, представители которого участвовали в слушаниях Комитета, сообщив, что эпидемия кори в штате Вашингтон началась со славянских общин.

«Количество освобождений по медицинским показаниям более чем утроилось с момента принятия закона SB 277. В некоторых школах более 20% учащихся имеют такое освобождение, – сказал Пан, представляя свой законопроект. – Очевидно, что некоторые врачи монетизируют свое положение и получают прибыль от продажи освобождений».

Как и двумя неделями ранее, в противовес докторскому лобби выступила значительная часть славянского населения Сакраменто. Люди собрались на лужайке перед Капитолием, а также заполнили коридоры главного законодательного здания штата. Один за другим они выходили перед Комиссией по здравоохранению и высказывали свои возражения против билля SB 276.

Отметим, что накануне законодатели штата Вашингтон приняли поправки, ужесточающие правила вакцинации от кори. Ожидается, что губернатор Джей Инсли поддержит инициативу сенаторов. Между тем власти Сакраменто сообщили еще о двух случаях заболевания корью в округе.