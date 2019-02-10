Эпидемиологическая служба штата Вашингтон сообщает, что на данный момент корью заболело более 50 человек. Из них 44 человека не были вакцинированы, 1 человек прошел неполный курс вакцинации, и еще для 6 человек отсутствуют подтвержденные сведения. Мы поговорили Юрием Стасюком, который является аналитиком организации Washington Health Alliance в Сиетле. Это учреждение занимается вопросами здравоохранения среди жителей региона.

На фото: Юрий Стасюк

– Юрий, мы слышали о 8 славянских церквях региона, где был обнаружен вирус. Это правда?

– Первые новости об этом исходили от директора Славянской христианской академии, который сообщил, что, по его мнению, эпидемия началась в его школе, куда болезнь попала в декабре с посетителем из другого штата. Сам директор школы является сторонником вакцинации и призывает славянское сообщество прислушиваться к рекомендациям врачей.

Позднее Служба здравоохранения округа Кларк объявила, что первым заболевшим корью в округе стал ребенок, переехавший туда из-за границы. По словам сотрудника Службы здравоохранения, вирус, обнаруженный у больного, происходит из Восточной Европы.

Список славянских общественных мест, посетители которых, согласно Службе здравоохранения округа Кларк, могли контактировать с вирусом:

6 января

Church of Christ Savior

Church of Truth

7 января

Slavic Christian Academy

GracePoint Christian Church

18 января

God Will Provide Church

20 января

New Life Mission Church

Word of Grace Bible Church

22 января

Yelena’s Daycare

Помимо этого, в список входят 40 не связанных со славянской общиной мест, включая школы, магазины и клиники, где больные дети могли контактировать с другими посетителями.

Большинство из этих контактов происходили через несколько дней или даже недель после первого появления кори среди славянской общины.

– На твой взгляд, почему именно в вашем регионе вспыхнула эпидемия?

– Я работаю аналитиком в организации Washington Health Alliance, которая следит за качеством здравоохранения в штате Вашингтон, включая статистику вакцинации.

Из данных по округу Кларк видно, что в этом округе процент вакцинированных является одним из самых низких во всем штате.

Это относится и к огромному количеству американцев. Судя по статистике, среди всех жителей округа Кларк процент привитых меньше среднего по штату. Однако американские жители региона менее часто контактируют с приезжими иностранцами, которые могут быть носителями болезни.

С учетом имеющихся фактов сценарий произошедшего выглядит так: кто-то заболевший корью, вероятно, из Восточной Европы, скорее всего посетил местную славянскую церковь, где несколько детей оказались непривитыми и распространили болезнь дальше.

– Как вы лично и ваша семья относитесь к вакцинации?

Есть данные двух опросов, в которых участвовало несколько тысяч врачей-педиатров. Для некоторых вакцин, таких как ротавирус, 5-10% из опрошенных отказываются от вакцинации. Однако практически все педиатры прививают своих детей от таких болезней как полиомиелит и корь.

Думаю, что будет мудро прислушаться к совету большинства врачей.

Безусловно, при вакцинации существует риск осложнений, но шансы этого — один на миллион. Оставаться непривитым примерно в тысячу раз более рискованно.

По моему мнению, люди отказываются от вакцинации, потому что слышат про один из тех случаев, шансы которых один на миллион, и думают, что такое происходит постоянно.

Вместо этого им стоит изучить историю тех стран, где прививки не распространены, и они узнают о сотнях и тысячах умирающих детей.

Кстати, в Украине только за последний месяц более 8 тысяч человек заболели корью. Пятеро из них погибли.