В Нью-Йорке объявили об увеличении штрафов за отсутствие вакцинации

Власти Уильямсбурга (штат Нью-Йорк) объявляют обязательную вакцинацию среди местного населения. Администрация мэра Билла Де Блазио объявила на днях чрезвычайное положение в отдельных районах Уильямсбурга в связи со вспышкой кори в общине ортодоксальных евреев. Невакцинированным жителям этих районов, которые могли контактировать с носителями вируса, было предписано получить прививку от кори, паротита и краснухи с целью защитить остальных членов общины и остановить распространение болезни.

«Нет сомнений в том, что вакцины являются безопасными, эффективными и спасающими жизни, – сказал мэр Де Блазио. – Я призываю всех, в особенности проживающих в данных районах, получить прививку, чтобы защитить своих детей, родных и соседей».

Городской департамент здравоохранения и психической гигиены будет проверять записи о прививках всех граждан, которые могли контактировать с инфицированными пациентами. Те, кто не был вакцинирован и не имеет доказательств своего иммуннитета к кори, могут быть оштрафованы на 1000 долларов, сообщается в официальной сообщении местной администрации.

«Корь — это опасное, потенциально смертельное заболевание, которое можно легко предотвратить с помощью вакцины, – сказала заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальных услуг Эрминия Палачио. – Когда родители решают не прививать своих детей, они подвергают риску заражения корью не только их самих, но и других людей: беременных женщин, пациентов химиотерапии, престарелых. Наш город упорно борется со вспышкой болезни, и сегодняшнее объявление чрезвычайной ситуации, обязательная вакцинация и приказы Комиссара города по еврейским учебным заведениям гарантируют, что мы используем все имеющиеся средства для защиты жителей Нью-Йорка».

Ранее сообщалось о штрафе в $500 за появление невакцинированных детей в общественных местах.

«Как врач-педиатр я знаю, что вакцина MMR безопасна и эффективна. Данная вспышка кори подпитывается небольшой группой противников вакцинации в этих районах. Они распространяют опасную дезинформацию, основанную на лженауке, – сказала глава службы здравоохранения Озирис Барбо. – Мы стоим на стороне большинства, которое прилагает все усилия для защиты своих детей и тех, кто находится в группе риска. В этих районах наблюдается заметное увеличение количества вакцинированных, но с приближением Песаха мы должны делать все возможное для распространения прививок».

На прошлой неделе Департамент здравоохранения города Нью-Йорк издал повторный приказ о недопущении к занятиям невакцинированных детей в школах и детских садах ортодоксальной еврейской общины в Уильямсбурге. Любая школа, нарушившая этот приказ, будет немедленно подвергнута административным мерам вплоть до закрытия.

С начала вспышки кори в октябре прошлого года было выявлено 285 подтвержденных случаев заболевания. Главным образом пострадавшими являются дети до 18 лет (246 пациентов). Большинство из них не получали прививок или прошли неполный курс вакцинации. Смертельных случаев отмечено не было, однако 21 человек был госпитализирован с осложнениями, а 5 пациентов попали в отделение интенсивной терапии.