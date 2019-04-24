Законодатели штата Вашингтон ужесточают правила вакцинации

Политики штата Вашингтон проголосовали за ужесточение правил вакцинации от кори.

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Как сообщается из Олимпии, законопроект HB 1638 был одобрен законодательным собранием и теперь направляется на стол к губернатору, который скорее всего подпишет его.

Следует отметить, что вашингтонские законодатели все же оставили верующим родителям право на освобождение от прививок, в то же время запретив уклонение от вакцинации «по личным и философским соображениям».

Обсуждение закона сопровождалось активными выступлениями противников вакцинации перед Капитолием штата.

Напомним, что недавно как Вашингтон, так и соседний Орегон столкнулись с рекордной вспышкой кори. Как сообщает американская пресса, в данный момент в США насчитывается около 600 больных корью. Только в штате Вашингтон было зафиксировано более 70 случаев заболевания среди невакцинированных детей до 10 лет.

Ранее сообщалось, что вспышки кори произошли также на юге и севере Калифорнии.