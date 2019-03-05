Ученые не нашли связи между вакцинацией и появлением аутизма

Предполагаемая связь между аутизмом и вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) давно является предметов споров и теорий заговора. Министерство здравоохранения Дании и международный фонд Novo Nordisk Foundation недавно выступили спонсорами еще одного научного исследования на эту тему.

В исследовании была рассмотрена статистика по более чем 650 тысячам детей, родившихся в Дании с 1999 по 2010 годы. Специалисты попытались выявить корреляцию между вакциной MMR и случаями аутизма.

Результаты обработки данных показали, что риск заболеть аутизмом у детей, получивших вакцину, был не больше, чем у вакцинированных. Тот же результат наблюдался в каждой из различных подгрупп, разделенных по факторам риска.

Авторы исследования заключили, что вакцина MMR не увеличивает риск аутизма, не способствует развитию аутизма у восприимчивых к нему детей и не связана с кластеризацией случаев аутизма после вакцинации.

Напомним, что недавняя вспышка кори в некоторых американских штатах вызвала очередную волну жарких споров по по поводу вакцинации. Особенно сильно вирус проявил себя в таких штатах как, Вашингтон, Орегон, где корью заболело около 70 человек. Как утверждает местная пресса, вирус был завезен из Гавайев и Украины и других направлений. Вирус стремительно распространился в славянских церквях региона.