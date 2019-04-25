Россиянин обвиняется в сексуальных приставаниях на борту самолета

47-летнему Георгию Серегину, проживающему в Массачусетсе и имеющему двойное гражданство США и России, предъявлены объявления в сексуальном нападении.

Согласно сведениям, изложенным в ордере на арест, 27 июля 2018 года Серегин возвращался в Соединенные Штаты из Токио рейсом United Airlines. Потерпевшая, 19-летняя женщина, называемая в судебных документах «Джейн Доу», сидела справа от Серегина в соседнем кресле.

В середине полета потерпевшая почувствовала, как Серегин гладит ее в интимных местах и пытается раздвинуть ей ноги. Перед этим Серегин поднял разделявший их подлокотник кресла и прикрыл ноги жертвы своим пледом, а сам принял вид спящего.

Потерпевшая оттолкнула его руки, но после этого растерялась и замерла, не зная, как реагировать. Вначале она напечатала на своем телефоне записку, которую собиралась показать стюардессе, но затем набралась решимости и сама подозвала стюардессу, рассказав ей о случившемся.

После рейса Серегин был задержан и допрошен агентами ФБР. Он сообщил, что во время полета выпил один бокал вина и два бокала рома, а через 4 или 5 часов после взлета заснул. Серегин признал, что поднял подлокотник кресла и расстелил плед. Он заявил, что не помнит, как касался потерпевшей, однако признал, что это возможно, поскольку во сне он ворочается. По словам потерпевшей, в момент нападения Серегин не спал.

В среду, 24 апреля 2019 года, Георгий Серегин был арестован на основании ордера, выданного федеральным окружным судом Вирджинии.