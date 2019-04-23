В Сакраменто зафиксировано два случая заболевания корью

Служба здравоохранения округа Сакраменто сообщила о двух случаях заболевания корью. По словам местных властей, заболевшие являются членами одной семьи и подхватили вирус во время поездки за рубеж.

В нескольких штатах, включая Калифорнию, в настоящее время происходят вспышки кори, источником которых являются поездки за рубеж. Корь — крайне заразное заболевание, которое начинается с жара, заложенного носа, кашля, покраснения глаз и боли в горле, за которыми следует сыпь, покрывающая всю поверхность тела. Существует также вероятность серьезных осложнений. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от этой болезни, отмечают медики.

Случаи заболевания корью, связанные с поездками, отмечаются по всей Калифорнии, в том числе на юге штата, в Районе Залива и в северных округах Бьютт, Техама и Шаста. Недавно возможное заболевание корью было обнаружено у семьи из округа Плейсер.

Служба здравоохранения округа Сакраменто продолжает напоминать о том, что вирус кори крайне легко передается неиммунизированным людям. Болезнь может протекать тяжело и приводить к пневмонии, глухоте, перманентному повреждению мозга и даже смерти. Поскольку вакцина MMR (корь, паротит и краснуха) является единственной защитой от кори, она рекомендуется всем, кто может ее получить. Это поможет защитить тех, кому вакцинация противопоказана, к примеру, младенцев и людей с ослабленной иммунной системой. Если вы планируете поездку в другую страну, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом о необходимых прививках, советуют власти.

«Одна доза вакцины MMR обеспечивает до 95% защиты от кори, – напоминает глава Службы здравоохранения округа Сакраменто Оливия Касирье. – Большинство детей получают первую дозу вакцины в возрасте 12 месяцев. Вторая доза обычно вводится при поступлении в детский сад, но может быть получена и раньше, через месяц после первой. Повторная прививка повышает иммунитет к кори почти до 100%».

Ранее жители Сакраменто вышли к Капитолию штата с просьбой не ужесточать условия вакцинации детей. Местные законодатели же настроены весьма решительно и планируют издать закон, ограничивающий уход от прививок.

Между тем, сотрудники Службы здравоохранения округа Лос-Анджелес также сообщают о вспышке кори – там от нее пострадали уже 4 человека.