Покушение на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля добавило новый виток противостояния в и без того напряженные отношения России и Запада. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте , где сообщила о мерах против России в ответ на отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери. Она возложила ответственность за покушение на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов, заморозке активов ряда россиян и приостановке контактов с Москвой на высоком уровне.

Тем временем реакция российского МИДа на происходящее не только не способствовала снятию напряженности, но, напротив, носила откровенно хамский и провокационный характер. Электронная исследовательская лаборатория Атлантического Совета (Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab) опубликовала статью под названием «Путин на войне: российская троллинговая дипломатия», где отмечено, что официальные твиттер-аккаунты Министерства иностранных дел России начали высмеивать британское правительство, следуя своей излюбленной тактике «отмахнуться, исказить, отвлечь, запугать».

Украинский проект «Стоп Фейк» сделал подробный анализ не только официальных твиттов российских дипломатов и МИДа, но и основных российских медиа, и пришел к тому же выводу, что и американцы, а именно: кремлевская пропаганда отреагировала на обвинения неприкрытыми угрозами в адрес «предателей», тотальным отрицанием и обвинениями в «русофобии», а также откровенным издевательством над британскими властями. Хамский тон российский заявлений отметила и Тереза Мэй, заявив , что «никакого внятного объяснения по поводу отравления Скрипаля российскими властями так и не было предоставлено. Вместо этого они ответили с сарказмом».

Журналист, автор Радио Свобода Наталия Геворкян также выражает удивление по поводу откровенно провокационного стиля, избранного Кремлем. «Российские дипломаты в Москве и Лондоне напрочь забыли о сути дипломатии: пальцы веером и откровенно троллят Мэй и англичан», – пишет она . По мнению Наталии, само демонстративное покушение и последовавшее за ним намеренное обострение отношений с Великобританией объясняется лишь желанием Путина поднять градус «ура-патриотизма» перед выборами.

«Выборы президента – через три дня. 1 марта Путин поднимает боевой дух нации демонстрацией новых ракет и прочих военных достижений, которые должны всколыхнуть гордость россиян… «Англичанка гадит» – к выборам хоть какой-то патриотический духоподъемный объединяющий мем. Нас обижают, а мы крепчаем! Кому они вздумали угрожать!? Кто они вообще такие!? За пару дней до выборов только это и надо. Гордая, одинокая, встающая с колен великая и сильная Россия – против всего мира. И ее незаменимый, единственный и самый надежный защитник, не понятый нигде, но понятный и любимый своим народом», – рассуждает Геворкян.

При этом публицист называет такую тактику весьма недальновидной.

«Это сознательное: возгонка скандала не нужна, нерациональна и недальновидна. Возможный минутный эйфорический эффект с помощью федеральных СМИ будет, но нужда в нем с точки зрения результатов выборов если и есть, то только в воспаленном воображении политтехнологов. Точно так же нерационально бряцать оружием во время федерального послания или говорить в интервью, что возможно нанесение ядерного удара в случае нападения на Россию… Очень много в словах и действиях российского лидера нерационального, особенно в последние 4 года, иногда реально кажется, что хорошо бы к психиатру», – считает Наталия Геворкян.

При этом очевидную на первый взгляд иррациональность и «невыгодность» покушения на перебежчика используют и кремлевские политологи, доказывая , что «убийство Скрипаля никому в России не нужно», и что потерпевший «уже не является носителем секретных данных». Однако, на мой взгляд, в покушении на Скрипаля гораздо больше логики, чем иррациональности. По крайней мере, Кремль имел вполне объяснимые и логичные причины совершить это именно сейчас.

Большинство экспертов склоняется к версии , что основная цель отравления Скрипаля – это послание другим потенциальным перебежчикам, притом не только из числа сотрудников спецслужб, но также чиновникам, олигархам и всем, кто осведомлен о грязных делах Кремля. Дело в том, что именно сейчас вероятность сотрудничества этих людей с западной разведкой чрезвычайно возросла. Можно выделить как минимум три категории потенциальных перебежчиков:

1. Лица, упомянутые в «Кремлевском докладе», но еще не попавшие под санкции, однако отчаянно не желающие терять свою заграничную собственность и саму возможность выезжать за рубеж. Как отмечал бывший сотрудник Госдепартамента США Алексей Собченко, «для этих людей нет более страшной вещи, чем быть отрезанными от Запада и его благ», а потому вероятность, что они сделают все, чтобы не оказаться в новом санкционном списке, очень велика.

2. Лица, упомянутые в обвинительном заключении Роберта Мюллера, а также те, кто понимает, что могут быть упомянуты в нем в будущем, и владеет реальной информацией о вмешательстве России во внутренние дела США. Раскрытие такой информации и возможные последствия, к которым она может привести (вроде импичмента Трампа) стали бы для Москвы гораздо более серьезным геополитическим поражением, чем обострение отношений с Великобританией.

3. Лица, так или иначе «засветившиеся» в операциях Кремля, и тем самым нажившие себе проблемы с российскими властями. Ярким (но не единственным) примером здесь может служить олигарх Олег Дерипаска. Кремль уже явно был недоволен тем, что кипрская компания Дерипаски в январе подала в суд на Манафорта и Гейтса, таким образом придав их отношения огласке. 23 февраля Дерипаска ушел с поста президента «Русала» и En+, что явно свидетельствует об утрате им своего влияния.

Неизвестно, стал ли «Рыбкагейт» последствием недовольства властей или еще одной его причиной, однако, как бы то ни было, ситуация явно вышла из-под контроля – «секс-охотница» Анастасия Вашукевич не захотела в нужный момент бесследно сгинуть в российских застенках, а вместо этого пообещала американским спецслужбам поделиться всем, что ей известно (скорее всего, не так много, как она утверждает, но явно что-то интересное). Неизвестно, доберется ли Настя до США, однако итогом скандала уже стало то, что весь мир обсуждает борьбу российской ФСБ с девушкой свободного поведения и ее «секс-тренером» – а косвенным виновником этого шума является все тот же Дерипаска.

Известно, что Кремль не любит «засветившихся», будь то арестованные хакеры, разоблаченные шпионы, «заблудившиеся» ГРУшники или опозоренные олигархи. От таких людей мгновенно начинаются отказываться на всех уровнях, либо создавать им всевозможные проблемы, ведущие к утрате влияния. Проблемы же в своей стране, в свою очередь, служат прекрасным мотиватором для работы на другую страну. И таким людям Кремль тоже посылает недвусмысленное предупреждение: лучше потерять бизнес, чем жизнь.

Косвенным подтверждением этой версии является подготовительная работа, проводившаяся российскими СМИ, которая, к сожалению, не попала в поле зрения западных СМИ. Так, поздно вечером 4 марта на канале Рен ТВ появилась передача под заголовком «Мед, кнут и пряник: как агенты зарубежных спецслужб вербуют чиновников». Весь 14-минутный сюжет был посвящен тому, что наличие детей или имущества за границей является превосходным крючком для вербовки, а потому российскому чиновнику или политику просто недопустимо иметь активы в Европе или США. Очевидно, что прямым адресатом этой передачи являются потенциальные фигуранты нового санкционного списка, и Кремль, делая подобные сюжеты, прямо обнажил свой главный страх: виллы и замки за границей будут намного важнее для российских элит, чем путинские секреты. Передача была показана прямо в день отравления Скрипаля, следовательно, она готовилась и монтировалась заранее, и по времени очень точно совпала с отправкой «главного послания».

Кроме этого, блогер Никита Томилин отметил на своей странице в социальной сети:

«Кто-то залил на ютуб видео с задержанием Скрипаля за неделю до отравления. Причем это не просто видео. Скачать видео 2003 года с сайтов телеканалов невозможно. В архивах столь ранних видео нет. Эти видео могут быть только у тех, кто их писал с эфира и в архивах самих телеканалов. Но очевидно уже сейчас, что отравление Скрипаля готовилось, как массированная PR акция».

Реакция российских СМИ после покушения уже была многократно описана в СМИ. Сюда входят и знаменитые угрозы корреспондента Первого канала Кирилла Клейменова насчет того, что «профессия предателя – самая опасная в мире», и менее заметные, но еще более зловещие угрозы самого Путина , высказанные им в новом пропагандистском фильме «Миропорядок-2018» о том, что «те, кто капает яд [на имидж России], сами его и проглотят, сами этим ядом и отравятся». Словом, «месседж» был передан предельно точно, и с использованием самых разных средств. Ну а помимо этого, как справедливо отметила Геворкян, Путин воспользовался ситуацией для создания нужного градуса антизападной истерии и ажиотажа перед выборами.

Что касается последствий покушения, если вдуматься, Россия потеряла не так уж много. Британский премьер Тереза Мэй в своем выступлении в парламенте заметила, что то, как Россия действовала в случае отравление Скрипаля, показывает, что Кремль верит в свою безнаказанность в этом и подобных случаях. Практика показывает, что такая вера не лишена оснований. Того же мнения придерживается и Юрий Фельштинский – американский историк и публицист, соавтор другого отравленного в Лондоне перебежчика, Александра Литвиненко.

«Запад действительно не может дать адекватный ответ, и это объясняется не только его так называемой «слабостью». На самом деле, вообще не очень понятно, как можно нанести удар по диктатору. Если он независим от своей элиты, и не ощущает никакого давления с их стороны, простых рычагов давления на него практически нет. Дело в том, что Запад уже давно не живет в концепции черно-белого мира. Он ограничен правовыми нормами, пониманием того, что нельзя наказывать весь народ за вину одного человека. Запад стремится определить конкретных виновных и попытаться наказать их так, чтобы последствия наказания не затронули невинных. Кроме этого, согласно правовым нормам, виновные имеют право на защиту, и их вину необходимо доказать. В существующих правовых рамках это очень сложно. Даже введение новых санкций – это уже непростое решение», – пояснил Юрий Фельштинский в интервью нашему сайту.

При этом американский историк отметил, что обострение конфликта в российской пропаганде или на уровне Твиттера еще не значит готовности Москвы к реальному обострению.

«Одним из индикаторов такой готовности могут служить ответные меры Кремля в части высылки британских дипломатов из России. Если их будет выслано меньше, чем 23 человека, это может означать, что Москва готова идти на снижение эскалации. Если же больше – это может свидетельствовать об усилении конфликта», – предположил он.

Что касается высказанного британской газетой The Telegraph предположения , что Скрипаль мог быть одним из источников бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, Юрий Фельштинский не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако полагает, что в силу свойственной ФСБ паранойи российским чекистам достаточно было иметь лишь подозрение на этот счет.

«Все, что здесь нужно, это лишь чтобы кто-то в ФСБ высказал предположение, что Скрипаль связан со Стилом. Притом оно может быть высказано на уровне, допустим, того, что, условно говоря, племянница Стила живет на соседней улице, а значит, они наверняка знакомы и не могли не сотрудничать. ФСБ называет это оперативной информацией, которая не подлежат доказыванию. И такие абсурдные вещи тоже могли повлиять на судьбу Скрипаля», – заключил Фельштинский.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com

