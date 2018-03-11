Российские спецслужбы заказали арест Насти «Рыбки»

«Это был заказ российских спецслужб» – власти Таиланда. Стали известны подробности ареста Насти «Рыбки».

Представителю арестованных в Таиланде Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка и Алекс Лесли) Павлу Юнко удалось неофициально пообщаться с тайскими властями по поводу задержания россиян. Подробности своей беседы Юнко рассказал в интервью «Славянскому Сакраменто».

Напомним: на прошлой неделе «секс-охотница» Настя Рыбка обратилась за политическим убежищем в США. Она заявила, что ее задержание было политически мотивированным, и на родине ей угрожает смертельная опасность, поскольку она является ценным свидетелем взаимодействия ее бывшего любовника, российского олигарха Олега Дерипаски с Полом Манафортом и другими членами предвыборного штаба Дональда Трампа. В свою очередь, российский оппозиционер Алексей Навальный, первый обнародовавший связь Рыбки с Дерипаской, выразил сомнение в том, что девушке могут быть известны такие подробности, однако подтвердил, что даже того, что ей известно, достаточно, чтобы оказаться в серьезной опасности, и стать мишенью российских спецслужб. Информация, сообщенная Павлом Юнко, подтверждает его опасения.

«Вчера у нас состоялась неофициальная встреча с представителем тайских властей. После разговора с ним и анализа полученной информации, мы можем со стопроцентной уверенностью утверждать: это была операция российских спецслужб по депортации Алекса и Насти в Россию из Таиланда, после чего их должны были осудить и отправить в тюрьму», – сообщил Павел в интервью нашему сайту.

Как Павел уже утверждал ранее, на проводимом Алексом Лесли «секс-тренинге» присутствовал «шпион», который записывал происходящее и передавал информацию своему начальству.

«В это время человек из российских спецслужб связался с тайским генералом и передал сфабрикованную информацию об Алексе Лесли, утверждая, что на него уже было заведено множество уголовных дел в России. Наш тайский источник, имя которого он просил не разглашать, сказал, что русские спецслужбы проплатили операцию по задержанию Алекса и Насти тайской полиции. Иначе тайские власти просто не стали бы ничего делать. За работу каждого полицейского, который принимал в этом участие, было заплачено от 5 до 10 тысяч бат. Всего в операции участвовало около 15 полицейских. Официально их задержали за проведение тренингов без права на работу», – поделился Павел.

После этого задержанных отправили в полицейский участок, а через день – в суд, где их лишили виз. Как утверждает Юнко, после этого арестованных должны были депортировать в Россию через 48 часов.

«Из зала суда, где их визы были аннулированы, ребят отправили в иммиграционное отделение Паттайи, где Алекс передал мне письмо американскому послу в Таиланде, в котором он просил политическое убежище в США. Он прямо написал, что опасается за свою жизнь, и предложил в обмен информацию о влиянии России на выборы США. После этого их, шестерых человек, доставили в Центр заключения для иммигрантов (Immigration Detention Center) в Бангкоке.

До передачи письма у российских спецслужб все шло по плану. В четверг 1 марта в Таиланде был официальный выходной день. Через 24 часа Алекса и Настю должны были депортировать. Как сообщил человек, с которым мы встречались вчера, к ним приехала машина с дипломатическими номерами посольства США, после чего состоялся двусторонний разговор. После этого дело о депортации Алекса и Насти было приостановлено», – поведал нам Павел Юнко.

По его словам, очевидно, что у Соединенных Штатов также появился интерес к этому делу.

«Нам неизвестно, какие именно переговоры происходят между Россией, Таиландом и США, но то, что дело о депортации приостановилось, уже несомненно. На данный момент в IDC города Бангкок сидит шестеро ребят, включая Алекса и Настю. Остальные четверо сидят в тюрьме возле Паттайи. Условия у троих заключенных ужасные, они находятся в камере, где содержится более 1200 человек», – рассказал Павел Юнко.

В течение четырех дней к задержанным не допускали посетителей, и о судьбе Вашукевич и Кириллова не поступало никаких новостей. Вчера Юнко удалось пообщаться с Алексом Лесли.

«Он очень опасается за свою жизнь и жизнь Насти. Алекс сказал, что, если их депортируют в Россию, они там просто исчезнут. В случае их депортации он просил журналистов всех СМИ отслеживать их судьбу после прибытия в Россию и оповещать мировую прессу обо всех новостях. Он очень боится, что его ждет такая же судьба, как и тех, кто пошел против российских властей», – заключает Павел Юнко.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com