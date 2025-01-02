В санкционном списке – связанный с ГРУ московский Центр геополитических экспертиз и его директор Валерий Коровин, а также иранский Центр когнитивных разработок, пишет VOA.

США во вторник ввели санкции против Центра когнитивных разработок (CPDC), подведомственной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), и московского Центра геополитических экспертиз и его директора Валерия Коровина, аффилированных с ГРУ.

Сообщая об этом, СМИ, в частности, напоминают, что Центр геополитических экспертиз был основан российским идеологом и публицистом радикально-националистического направления Александром Дугиным.



О новых санкциях сообщается в заявлении, с которым выступил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



«Эти субъекты стремились разжечь социально-политическую напряженность и подорвать наши избирательные институты во время всеобщих выборов в США в 2024 году, – поясняется в заявлении. – Сегодняшние санкции являются продолжением многочисленных предшествующих действий правительства США по пресечению попыток Ирана подорвать доверие к нашим демократическим институтам и глобальных кампаний России по оказанию вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность».



Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за попытками злоумышленников повлиять на ход выборов или вмешаться в них.



«Мы по-прежнему привержены делу привлечения к ответственности спонсируемых государством субъектов, которые пытаются подорвать доверие общества к нашим демократическим институтам», – подчеркнул Миллер.