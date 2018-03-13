Миропорядок по-путински

Путин признал подконтрольность Януковича, выразил готовность уничтожить мир в ядерной войне и разочарован американской системой.

На прошлой неделе российская пропаганда «порадовала» телезрителя очередным (и не единственным) фильмом, посвященным Владимиру Путину, под названием « Миропорядок-2018 ». Данная лента является органичным выражением мировоззрением российского лидера на международные отношения и место России в них, выраженного во многих других публичных выступлениях и фильмах. Остановимся лишь на самых интересных и показательных ее моментах.

1. Россия и терроризм.

Разумеется, избежать этой темы в подобном фильме было невозможно. В первых же кадрах «Миропорядка» появляется президент Сирии Башар Асад, благодарящий Путина за ввод войск в его страну. При этом показательно, что, оправдывая это вторжение, Путин признает, что в ИГИЛ воюет как минимум 2,5 тысячи выходцев из России. Интересно, что большое количество боевиков из России среди террористов не отрицается и другими экспертами, которые, правда, отмечают , что Москва намеренно вытесняет их в Сирию и даже способствует ради этого их радикализации.

При этом угроза терроризма остается для Кремля прекрасным инструментом для шантажа Запада: как новыми атаками, так и иммиграционным кризисом. Фильм «Миропорядок», разумеется, не обошел вниманием потоки ливийских беженцев, направляющиеся в Европу (правда, не упомянув при этом данные , что Россия прилагает усилия для дальнейшей дестабилизации Ливии). Интересно, что одной из причин терроризма Путин назвал «несправедливость в международных отношениях», и, обращаясь к своим «международным партнерам», недвусмысленно заявил: «Надо развивать отношения с Россией, и тогда у всех все будет хорошо».

2. Украина и постсоветское пространство.

Отношение Путина к Украине, продемонстрированное в фильме, является прямым продолжением его более ранних высказываний, контекст которых обязательно нужно учитывать при анализе «Миропорядка». Так, в своем традиционном послании Федеральному собранию 1 марта Путин прямо назвал все постсоветские республики частью России.

«После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей ее так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала в связи с разделом Вооруженных Сил СССР между бывшими союзными республиками», – заявил он .

К слову, Путин уже делал подобные высказывания три года назад, когда в фильме «Президент» отметил , что «Россия в 91-м году добровольно отказалась от части своих территорий», а Запад не оценил ее щедрый жест. На самом деле, нынешняя Российская Федерация находится в тех же границах, что и РСФСР, то есть никаких территориальных изменений с распадом СССР собственно в России не произошло, а значит, Путин вел речь именно о других государствах.

«Миропорядок» добавил новые детали в эту картину мира. В частности, Путин, фактически, признал подконтрольность Януковича Москве.

«Американцы просили Януковича не использовать армию против народа, и мы согласились», – заявил он, признав, что фактически принимал решения вместо украинского президента.

Разумеется, никакого упоминания о воле украинского народа в речах Путина нет, и российский президент, как и прежде, пребывает в абсолютной уверенности, что все происшедшее в Киеве было сделано Европой и США. Очень важно, что Путин в фильме прямо заявил: его действия в отношении Украины, были спровоцированы тем, что Вашингтон, вопреки договоренностям, «поддержал переворот», не предупредив об этом Путина заранее. Таким образом, Путин фактически признал, что развязал войну против другой суверенной страны из-за личной обиды на поведение Соединенных Штатов! Правда, при этом Путин в очередной раз повторил, что «российский войск на Донбассе нет».

Ему вторят и другие участники фильма, иногда допускаемые его создателем Владимиром Соловьевым к тому, чтобы давать комментарии.

Так, в прошлом писатель, а ныне – один из «полевых командиров» незаконных вооруженных формирований на Донбассе Захар Прилепин прямо заявил, что выбор украинцев – это «оскорбление для нас», и добавил, что он и его коллеги-боевики постоянно чувствуют, что, воюя на Донбассе, они «держат рубеж для Путина» и «границу России». Пожалуй, никогда еще Путин и его соратники не были так откровенны относительно причин развязывания войны против Украины.

При этом ведущий фильма, Владимир Соловьев, открыто призвал Путина вмешаться в дела других суверенных государств, выразив возмущение, что «от России пытаются оторвать ее союзников». В числе последних он назвал Беларусь, Казахстан и Армению, и призвал Путина «как-то этому противостоять», и дать отпор тем, «кто капает яд» на положительный имидж России. Путин ответил на это дословно следующее:

«Те, кто капает яд, сами его и проглотят, сами этим ядом и отравятся». Подобные сентенции невольно наводят на мысли о происшедшей недавно в Великобритании попытке отравления редким ядом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

3. Отношения с США.

Интересно, что Путин никак не прокомментировал вопрос о вмешательстве России в американские выборы, хотя Владимир Соловьев сам заговорил на эту тему. Единственным ответом российского президента на это было лишь то, что он «все делает в интересах России», что можно счесть косвенным признанием вмешательства. Довольно показательно при этом то, что Путин вновь похвалил Трампа, заявив, что не разочаровался в нем, и что американский президент «в человеческом плане произвел хорошее впечатление».

«У меня разочарование не в партнере, а в самой [американской] системе, потому что она демонстрирует неэффективность, и сама себя поедает», – заявил он. Данное высказывание тоже полностью укладывается в русло российской политики. Еще летом я отмечала :

«Путин дает понять, что борется не с Трампом, а с американской системой, которая на самом деле представляет собой не рисуемый пропагандой «коллективный разум», а эффективный механизм сдержек, противовесов, ценностей, институтов, и что самое главное – верховенства закона. Но проблема заключается в том, что Трамп с первых же дней своего избрания борется с тем же самым, что и Путин, только называет это другим термином – «Глубинное государство», или «Deep State». Фактически, то, что протрамповские пропагандисты обозначают под этим термином, и есть американская система институтов и норм».

В прошлом месяце российские военные аналитики подтвердили это, похвалив Трампа за успешную борьбу с американскими институтами, прессой и «спецслужбами». Путин в «Миропорядке» предпочитает действовать в том же русле, противопоставляя Трампа американской системе.

4. Возможная ядерная война.

На прямой вопрос Соловьева о возможности применения ядерного оружия Путин ответил, что готов нанести только «ответно-встречный удар». При этом он признал:

«Да, для мира это будет глобальная катастрофа, но зачем нам такой мир, если там не будет России?», прямо заявив этим, что готов уничтожить планету в ядерной войне, если почувствует аналогичную угрозу для своей страны. При этом в качестве послесловия фильм включил скандально известный отрывок из послания Федеральному собранию, в котором Путин демонстрирует новые виды вооружений в качестве «ответа Соединенным Штатам на их выход из договора по ПРО».

5. Иные парадоксы путинской реальности.

Помимо перечисленных, фильм включает в себя еще несколько, мягко говоря, странных моментов. Так, в причудливой путинской реальности оказалось, что США, оказывается, были против объединения Германии, а Россия, напротив, всячески способствовала этому. Не менее интересен взгляд Путина на проблему крымских татар, «подавляющее большинство» которых, по его утверждению, «проголосовали за Россию – в процентном отношении также, как голосовал весь полуостров». При этом сами крымскотатарские лидеры утверждают, что аннексию поддержало не более 1% их народа, а вместо обещанных Путиным «обширных планов по возрождению крымскотатарского народа и национального языка» крымские татары сталкиваются со все усиливающимися репрессиями .

Ксения Кириллова, SlavicSac.com

