Подробности ареста Насти «Рыбки» от очевидца

«Местные признали, что получили инструкции из России – задержать нас под любым предлогом», – Алекс Лесли

На днях в американских СМИ уже появилась информация о задержании в Таиланде скандально известной «секс-охотницы» Анастасии Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка. «Славянскому Сакраменто» удалось пообщаться с очевидцем задержания и узнать от него последние новости об арестованных.

Напомним: Анастасия Вашукевич получила широкую известность месяцем ранее, после публикации расследования российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Благодаря Инстаграм «соблазнительницы», Навальному удалось доказать не только связь «Рыбки» с олигархом Олегом Дерипаской, но и контакты последнего с российским правительством, а именно – с заместителем председателя правительства России Сергеем Приходько. По словам Навального, эта связь может существенно помочь в расследовании «российского следа» в президентских выборах США, поскольку представляет собой прямые фото и видео доказательства близости связанного с Полом Манафортом олигарха с Кремлем.

Дерипаска резко отреагировал на разоблачение и даже подал в суд на Вашукевич и ее «секс-гуру» – Александра Кириллова, работающего под псевдонимом Алекс Лесли за то, что они выложили компрометирующие его фотографии на своих страницах в соцсетях. Роскомнадзор заблокировал страницы блога Навального с материалами расследования, и оппозиционер вынужден был удалить их со своего сайта. Два дня назад Кириллов, Вакушевич и еще несколько человек были арестованы в Таиланде, где «секс-гуру» проводил очередной « тренинг по соблазнению ». Анастасия Вакушевич смогла записать несколько видеообращений, в которых утверждала: группа была арестована по поручению российских властей, и в случае депортации на родину ее может ждать смерть.

«Друзья, американская пресса. Я вам очень многое не хотела рассказывать. Раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются «закрыть», и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио и видео, касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и всей этой шумихой вокруг выборов в США. Я знаю очень много. Поэтому жду ваших предложений, и жду вас в тайской тюрьме.

Сегодня нам сказали, что нас арестовали по чьему-то приказу из Бангкока. Теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели, нарушили все законы Таиланда. Мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу. Поэтому, если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с ваша пообщаюсь. Жду ваших предложений», – заявила Настя в своем видео .

Ранее появилась информация , что Алекс Лесли и Настя Рыбка обратились в консульство США с просьбой о политубежище. Нам удалось пообщаться с жителем Нью-Йорка и участником тренинга Лесли, очевидцем задержания Павлом Юнко. На данный момент Павел находится в Бангкоке и является доверенным контактом задержанных для общения с прессой.

A post shared by Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) on Feb 27, 2018 at 4:45am PST

«Я участвовал в тренинге, и в последний день к нам в помещение ворвалась тайская полиция. Однако я уверен, что они действовали по наводке российской ФСБ, поскольку на самом тренинге присутствовал ФСБшник. Он снимал на видео все происходившее, и явно ждал момента задержания, о котором знал заранее», – рассказал Павел в интервью нашему сайту.

Юнко подтвердил, что поводом для задержания стало проведение тренинга без соответствующей лицензии. После этого, по его словам, прошел суд, на котором было принято решение: отпустить виновных под залог.

«Однако, когда ребята уже выходили из здания суда, их задержали снова, на этот раз – иммиграционная полиция. Им аннулировали визы. При этом местные сами проговорились, что кто-то, имеющий отношение к российскому посольству, настаивал, чтобы Лесли и его команду вновь задержали под любым предлогом», – сообщил очевидец.

Именно тогда, после суда, Алекс Лесли успел передать Павлу то самое письмо в американское консульство, где он просил политического убежища и утверждал, что жизням задержанных угрожает опасность, поскольку они обладают «очень важной для США информацией».

«Консульство было закрыто, и нас не хотели пускать, но я настоял на том, чтобы со мной поговорили. Я – американский гражданин, и сообщил, что у меня есть важная информация», – пояснил Павел. Вскоре после этого власти Таиланда перевезли задержанных из одной иммиграционной тюрьмы в другую, находящуюся в самом Бангкоке.

«Алекс Лесли уверен – российские власти добиваются от тайских, чтобы их держали в тюрьме как можно дольше, либо депортировали в Россию. Мои тайские знакомые тоже подтвердили: обычно полиция не ведет себя подобным образом. Видимо, ради этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетел в Таиланд на день раньше, чем это заявлялось изначально . Для ребят опасны оба варианта. Алекс познакомился в тюрьме с китайским оппозиционером, который был задержан тайскими властями по поручению китайского правительства. Он сидит в иммиграционной тюрьме уже 12 лет. Если же их отправят в Россию, их действительно может ждать смерть. У Насти были отношения с Дерипаской более года, поэтому я не сомневаюсь, что она может знать какие-то важные вещи. Таких свидетелей не оставляют в живых», – опасается Павел.

Павел сообщает: буквально только что он получил дополнительную информацию о том, что полицейский наряд из России ждет задержанных в аэропорту Бангкока.

«Возможно, они прилетели вместе с Патрушевым. Это информация из неофициальных источников», – поделился он.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com