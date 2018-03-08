Несколько дней назад бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был обнаружен без сознания вместе со своей дочерью в английском Солсбери. Оба до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии. Как заявила британская полиция, Скрипаль был отравлен веществом нервно-паралитического воздействия. По сообщению местных СМИ, такого рода редкое вещество производят лишь несколько лабораторий в мире. Одной из таких лабораторий британское издание The Sun называет лабораторию при СВР в Ясенево на окраине Москвы, отмечая со ссылкой на экспертов, что в данном случае имели место признаки атаки газом зарином, причисленным ООН к химическому оружию массового поражения.

В среду в Лондоне состоялось заседание правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях, после которого министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что власти имеют представление о том, каким веществом был отравлен бывший офицер ГРУ. В заседании участвовали члены кабинета министров, представители полиции и спецслужб.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон пообещал пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след. Также председатель парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер обратилась к министру внутренних дел провести расследование подозрительных смертей 14 выходцев из России.

Сергей Скрипаль был завербован МИ-6 в 1995 году, во время командировки в Испанию. После возвращения из Испании он руководил управлением кадров ГРУ и в силу этого хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах. От Сергея Скрипаля британская разведка получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ, и в 2006 осужден за госизмену. В 2010 году, в рамках шпионского обмена он был помилован и наряду с другими обменян на 10 провалившихся в США российских нелегалов, после чего жил в Великобритании.

Британская пресса склоняется к мысли, что «российский след» является наиболее вероятным объяснением происшедшего. Газета The Telegraph вспоминает угрозы , которые Владимир Путин озвучил в адрес российских «предателей» еще в 2010 году. В частности, он заявил , что «предатели всегда плохо кончают», «сами загнутся», а их «30 сребреников колом встанут у них в горле».

Американский историк и публицист, соавтор другого отравленного в Лондоне перебежчика, Александра Литвиненко, Юрий Фельштинский, уверен: отравление Скрипаля – это месть российских спецслужб.

«Инцидент обмена Скрипаля немного нетипичный, потому что российское правительство, как и советское, никогда не обменивало российских граждан-шпионов на своих шпионов за границей. Иностранных шпионов, да, обменивали, а российских нет. В этом случае, у ФСБ, наверное, не было выбора. И где-то в глубине души силовики затаили злобу и решили, что все равно при первой возможности убьют российского гражданина, шпионившего в пользу иностранного государства. Я думаю это то, что произошло», – считает он . Также Фельштинский отмечает, что попытка отравления бывшего ГРУшника – это «устрашение и «урок» всем тем, кто планирует, подумывает или намерен сбежать за границу. Особенно тем, кто относится к российским спецслужбам».

При этом нам удалось найти уникального свидетеля, подтвердившего, что российские спецслужбы давно интересуются смертоносными ядами. Феликс Кубин ранее выполнял отдельные поручения некого Башира Куштова, которого называет высокопоставленным силовиком, выполнявшим поручения российского министра внутренних дел Нургалиева, но также имевшим связи с контрразведкой ФСБ. Затем Кубин разоблачил некоторые из организованных Куштовым провокаций в интервью российскому оппозиционному журналисту Александру Сотнику, после чего попросил политическое убежище в США. Сейчас Кубин живет в Северной Калифорнии, и поделился с нашим сайтом новыми деталями своего общения с российскими спецслужбами.

«Однажды в разговоре с Куштовым я упомянул, что у меня есть знакомые химики, у которых была высокотехнологическая лаборатория по производству различных веществ. Куштов предлагал мне купить у них за хорошие деньги какую-нибудь интересную формулу или технологию производства ядов, которые собирался сразу же на ком-то испытывать. Больше всего его интересовали яды, которые могли бы мгновенно убить человека даже при легком контакте или вовсе бесконтактно, а также растворители, способные провести яд под кожу жертвы. Разумеется, я отказался», – сообщил Кубин.

Другим не менее сложным вопросом остается время убийства: почему Скрипаль был отравлен только сейчас, спустя восемь лет после шпионского обмена, когда он уже не представлял явной угрозы для российских властей?

Украинский публицист Виталий Портников считает, что в покушении на бывшего шпиона не стоит искать какой-то логики, и чекисты просто действовали так, как им органично.

«Они могли приурочить убийство именно к выборам – чтобы показать, что Россия не забывает про предателей и врагов вождя и готова карать их в любом месте, не важно Лондон, Киев или Москва. Они могли подготовить покушение к очередному юбилею сталинской смерти – чекисты чувствительны к датам и хорошо помнят трагический для ведомства день, после которого влияние их ведомства резко пошло на убыль и оно на несколько десятилетий оказалось под гнетом партийного аппарата. А могли и просто жалить, инстинктивно», – рассуждает он .

Британская газета The Telegraph предполагает , что Скрипаль мог быть одним из источников бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, и даже мог сотрудничать с американцами при составлении знаменитого «кремлевского доклада». Однако пока подобные предположения не нашли подтверждения.

Бывший сотрудник ЦРУ с более чем тридцатилетним стажем работы Кристофер Берджерс считает, что покушение на перебежчика могло быть «тонким посланием», адресатами которого могут являться кто-то из 13 человек, обвиняемых американским Минюстом во вмешательстве в американские выборы.

«Президент России Владимир Путин, возможно, обеспокоен тем, что некоторые из этих людей могут рассматривать возможность сотрудничества с Соединенными Штатами. Или, возможно, российские «активные меры» и вмешательство в западные выборы, а, как следствие, принятые в ответ на это санкции вызывают все большее недовольство в российской элите?», – предполагает он.

Ветеран ЦРУ является не единственным американским экспертом, считающим, что основной целью покушения на Скрипаля был намек не только спецслужбам, но и фигурантам «кремлевского списка», а также людям, знающим информацию, которая могла бы помочь в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера – о том, что не стоит сотрудничать с американскими спецслужбами. При этом в интервью нашему сайту Берджерс не исключил возможности того, что Кремль может устранять неугодных и на территории США.

«Это абсолютно возможно. Я думаю, что для тех, кто ищет анонимности, Соединенные Штаты могут обеспечить ее лучше, чем Великобритания. Однако очевидно, что ни Гордиевский, ни Скрипал не искали анонимности и не пытались скрывать свои личности», – заключил бывший разведчик.

С ним согласен и ветеран ФБР Майрон Фуллер:

«Похоже, что это стиль операции российских спецслужб. И, если они смогли сделать это в Лондоне, то смогут и в Америке».

«Я не вижу, кто это может быть, кроме российской разведки, действующей с санкции Путина. Мне кажется, более интересный вопрос – почему именно сейчас? Похоже, это действительно тот момент, когда Путин счел направление такого послания… скажем так, своевременным», – вторит ему другой ветеран ЦРУ, Майкл Сэллерс.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com

