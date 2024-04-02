Журналисты – расследователи Майкл Вайс, Христо Грозев и Роман Доброхотов пришли к выводу, что загадочная болезнь, известная как «гаванский синдром» и поражающая американских дипломатов, чиновников и разведчиков по всему, может быть связана с работой подразделения российской разведки. Они обнаружили много прямых указаний на связь инцидентов с операциями войсковой части 29155 ГРУ, при этом разведслужбы США заявляли (до этого расследования, во всяком случае), что у них нет данных о причастности других стран.

Совместное расследование о том, как ГРУ калечит американских дипломатов секретным оружием, проведено и опубликовано The Insider, 60 minutes и Der Spiegel 31 марта.

Как пишут журналисты, болезнь получила свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в Гаване, когда американским и канадским сотрудникам местного консульства внезапно становилось плохо: “они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков — либо громкого шума, либо очень высокого звука, похожего на стрекотание кузнечика, после чего последствия преследовали их месяцами или даже годами: затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном”.

При этом, как утверждают журналисты-расследователи, «гаванский синдром» — настолько необычное явление, что долгое время исследователи вообще сомневались в том, что он реален: многие списывали это на психосоматические расстройства или неверно интерпретированные побочные эффекты других заболеваний. Но по прошествии времени данных стало так много, что отрицать наличие этого явления стало невозможно: из сотен жалоб установлено несколько десятков хорошо проверенных случаев, где однозначно установлены конкретные повреждения мозга”.

Авторы расследование отмечают, что “пока не установлено, что вызывает такой эффект, но главная рабочая версия — импульсное микроволновое излучение.”

Журналисты смогли собрать более тысячи жалоб американских госслужащих и несколько десятков хорошо проверены и доказаны: они происходили по всему миру — от Европы (включая Россию) до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, с 2014 года и до сих пор.

Первый случай, как утверждают журналисты, произошел в 2014 году с сотрудниками американского консульства во Франкфурте. Потом был Китай и ралли “Шелковый путь” (международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также — в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая), в 2016-2017 годах, тогда в Китае случились странные инциденты с сотрудниками американских консульств. При этом отмечается, что

“информация о китайских инцидентах явно неполная, случаев может быть больше, чем нам известно сегодня, равно как больше могло быть и поездок сотрудников ГРУ, поэтому пока сложно делать какие-то сопоставления конкретных эпизодов с поездками членов 29155 в Китай”.

Потом был случай с сотрудниками американских дипмиссий а в Тбилиси, в Белграде и Ханое в 2021 году. Но в марте 2023 года спецслужбы США опубликовали отчет, в котором назвали «крайне маловероятным», что загадочные заболевания американских дипломатов связаны с действиями враждебных сил, что расстроило этих самых дипломатов, которые почувствовали себя преданными.

Журналисты называют имена сотрудников ГРУ и фейковые имена, используемые ими во время поездок, даты поездок и описание обстоятельств происшествий. Среди имен всплывают уже известные в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Авторы расследования выражают надежду на то, что теперь “американские власти могут переосмыслить свое отношение к «гаванскому синдрому» и начать полноценное расследование инцидентов”.

Москва в лице пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова назвала это расследование “беспочвенным, голословным обвинением СМИ”.

CBS News уже получил комментарии от представителей Белого дома и ФБР, которые заявили, что продолжат внимательно изучать аномальные инциденты со здоровьем сотрудников.