Массированный удар по Киеву: число погибших выросло до 24, продолжается разбор завалов

В ночь на 14 мая российские войска нанесли один из крупнейших за последние месяцы комбинированных ударов по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате атаки, по последним данным украинских властей, погибли не менее 24 человек, десятки получили ранения.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одном из жилых районов столицы, где в результате попадания был разрушен подъезд девятиэтажного жилого дома. Спасатели продолжают разбор завалов, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Повреждения также получили объекты инфраструктуры и жилые здания в нескольких районах Киева. Возникли пожары, часть жителей была эвакуирована. Власти сообщают о повреждениях в как минимум шести районах города.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку, назвав произошедшее очередным доказательством необходимости усиления международной поддержки и систем противовоздушной обороны.

Украинские СМИ сообщают, что удар сопровождался серией воздушных тревог, а силы ПВО работали в течение ночи. По данным местных властей, атака затронула не только Киев, но и другие регионы страны, включая объекты энергетической инфраструктуры в Кременчуге.

На месте продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы. Число жертв может измениться по мере завершения поисково-спасательной операции.