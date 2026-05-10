Во Флориде на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа состоялась церемония освящения крупной позолоченной статуи политика. Монумент, установленный в Trump National Doral под Майами, вызвал широкий общественный резонанс и споры среди религиозных деятелей.

По сообщениям американских СМИ, статуя высотой около 22 футов (примерно 6,7 метра), получившая неофициальное название «Don Colossus», была представлена в ходе специальной церемонии, в которой приняли участие евангелические пасторы и религиозные лидеры. Во время мероприятия священнослужители произнесли молитвы и благословили памятник.

Сам Дональд Трамп не присутствовал лично, однако, как сообщается, связался с участниками по телефону и поблагодарил организаторов, назвав их «великими американскими патриотами».

Церемония вызвала неоднозначную реакцию в США. Критики сравнили золотую статую с «золотым тельцом» из библейской традиции, обвиняя организаторов в идолопоклонстве и чрезмерном культе личности. В социальных сетях распространились видеозаписи с молитвами возле монумента, что усилило дискуссию.

В то же время духовный советник президента, пастор Марк Бернс, публично выступил в защиту установки памятника. Он отверг обвинения в нарушении религиозных принципов и заявил, что церемония была символическим актом поддержки президента, а не проявлением поклонения.

Сторонники Трампа, напротив, назвали статую выражением уважения к его политическому наследию и лидерству. Видео с открытия быстро набрали популярность в интернете, а сама история стала предметом обсуждения как в консервативных, так и либеральных СМИ.