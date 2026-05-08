Госдепартамент США будет аннулировать паспорта граждан, имеющих задолженность по алиментам свыше 2 500 долларов, в координации с Министерством здравоохранения и социальных служб (HHS).

Согласно новым правилам, лица с крупной задолженностью по выплатам алиментов не смогут получить или сохранить действующий паспорт США. Уже выданные документы могут быть аннулированы, а для граждан, находящихся за пределами страны, предусмотрена выдача ограниченного по сроку паспорта только для возвращения в США.

В Госдепартаменте уточнили, что после погашения задолженности граждане смогут снова подать заявление на оформление паспорта, однако процедура восстановления может занять несколько недель из-за проверки данных через HHS и региональные органы взыскания алиментов.

Ведомство также предупредило, что уведомления об аннулировании будут направляться напрямую владельцам паспортов по электронной почте или почтовым адресам, указанным в заявлении.