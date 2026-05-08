Уроженец Узбекистана может лишиться гражданства США после обвинений в мошенничестве с фиктивными браками

Министерство юстиции США объявило о подаче исков о лишении гражданства (денатурализации) в федеральные суды против 12 человек, обвиняемых в тяжких преступлениях, включая поддержку террористических организаций, военные преступления и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Отдельно в материалах дела фигурирует 46-летний Абдувосит Разыков, гражданин Узбекистана. По данным обвинения, в 2005 году он заплатил гражданину США за фиктивный брак, чтобы получить вид на жительство. Позднее он организовал ещё одну фиктивную брачную схему — уже с целью легализации своей фактической партнёрши из Узбекистана, которая въехала в США.

В 2010 году Разыков развёлся с первой «супругой», а в 2012 году получил гражданство США. Однако спустя несколько месяцев он, как утверждается, вступил в ещё один фиктивный брак — уже с другой гражданкой Узбекистана, чтобы помочь ей получить иммиграционные льготы.

В иске утверждается, что Разыков не имел законного права на получение статуса постоянного резидента и, соответственно, на гражданство, поскольку использовал мошеннические схемы. Также ему вменяется дача ложных показаний и сокрытие существенных фактов при натурализации, что исключает «добропорядочный характер», необходимый для получения гражданства США.

В Минюсте заявили, что гражданство, полученное с помощью мошенничества или сокрытия фактов, подлежит отмене в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве США.