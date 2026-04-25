Министерство юстиции США резко усиливает меры по лишению гражданства натурализованных американцев. В рамках так называемой «первой волны» под проверку могут попасть 384 человека, родившиеся за пределами США.

По данным Министерства юстиции США, число дел о лишении гражданства планируется значительно увеличить: если с 1990 по 2017 год рассматривалось в среднем около 11 дел в год, то в 2026 финансовом году власти намерены направлять от 100 до 200 дел ежемесячно.

Прокуратурам по всей стране поручено уделять приоритетное внимание таким делам. В первую очередь речь идет о натурализованных гражданах, которых подозревают в мошенничестве при получении гражданства — например, сокрытии прошлых преступлений, использовании поддельных данных или участии в серьезных преступлениях, включая деятельность преступных группировок и финансовые махинации.

Министерство внутренней безопасности США должно передавать в Министерство юстиции до 200 подобных дел каждый месяц. По состоянию на апрель 2026 года уже как минимум один человек лишен гражданства, а сотни дел находятся на стадии расследования.

Правозащитные организации выражают обеспокоенность тем, что подобные процедуры рассматриваются в гражданском порядке, где не всегда гарантировано право на бесплатного адвоката. По их мнению, это может затронуть миллионы натурализованных граждан.

Власти США заявляют, что цель программы — выявление лиц, получивших гражданство обманным путем, и привлечение их к ответственности.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских и российских беженцев на родину.