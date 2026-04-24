В округе Пинеллас (штат Флорида) полиция арестовала 57-летнего Игоря Пивеня по обвинению в ограблении с применением силы после инцидента во время мирной акции с украинскими флагами.

По данным полиции, происшествие произошло 20 апреля на одном из пешеходных мостов в городе Семинол, Флорида. Следствие утверждает, что мужчина поднялся на мост и снял с ограждения два украинских флага, принадлежавших участнице акции Сьюзан Форбс-Крус.

Когда женщина подошла к нему и потребовала вернуть флаги, подозреваемый заявил, что такие флаги «незаконны в США». По версии следствия, во время попытки вернуть имущество мужчина несколько раз толкнул женщину в грудь. “В результате у неё появилась ссадина на правом запястье”, – говорится в отчете полиции.

Позже полиция нашла подозреваемого по месту жительства. Флаги были обнаружены в его гараже в чёрном пакете. По словам следователей, мужчина признался, что забрал флаги, потому что был ими недоволен, и заявил, что возмущён использованием налоговых средств США для помощи Украине.

Мужчине предъявлено обвинение в тяжком преступлении — ограблении с применением силы. Дело рассматривается в суде округа Пинеллас. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» из материалов суда штата, Пивень является гражданином США, однако родился в России. В полицейских документах также отмечается, что у мужчины имеется татуировка с символикой специальных военно-воздушных сил.