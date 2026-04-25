Министерство юстиции США объявило о мерах по усилению федеральной смертной казни

Министерство юстиции США объявило о новых мерах по укреплению системы федеральной смертной казни и ускорению исполнения приговоров для осужденных за наиболее тяжкие преступления.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, ведомство возобновляет использование протокола смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации президента Дональда Трампа. Кроме того, планируется расширить способы исполнения смертных приговоров, включая возможность применения расстрела, а также упростить внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что предыдущая администрация не обеспечила должной защиты населения, отказавшись активно применять высшую меру наказания к особо опасным преступникам, включая террористов, убийц детей и сотрудников полиции.

В первый день своего президентского срока Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Министерству юстиции уделять приоритетное внимание вынесению и исполнению смертных приговоров. Ведомство уже отменило мораторий на федеральные казни, введенный ранее, и санкционировало возможность требовать смертную казнь в отношении 44 обвиняемых. В девяти случаях такое требование уже утверждено, включая дела против членов преступной группировки MS-13, обвиняемых в убийстве федерального свидетеля.

Среди объявленных мер — публикация отчета о восстановлении федеральной смертной казни, возвращение к использованию препарата пентобарбитал для смертельной инъекции, а также рассмотрение вопроса о расширении или переносе федеральных объектов для содержания приговоренных к смертной казни.

В ближайшие недели ведомство также намерено предложить изменения в законодательство, которые могут сократить сроки между вынесением приговора и его исполнением, а также ограничить возможность подачи прошений о помиловании до завершения всех судебных процедур.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что принятые меры направлены на повышение общественной безопасности, сдерживание наиболее жестоких преступлений и обеспечение справедливости для жертв и их семей.