В округе Армстронг, штат Пенсильвания, агенты ICE задержали 13 человек у центра выдачи водительских прав PennDOT, сообщили в Департаменте внутренней безопасности США (DHS). Об этом сообщает телеканал 11 News.

Представитель DHS подтвердил, что ICE отреагировало на вызов полиции Восточного Франклина после того, как «обеспокоенные граждане сообщили о необычно большом скоплении людей» у центра в городе Киттэннинг.

Сообщается, что после того как иммигранты собрались у центра выдачи водительских прав, полиции пришлось вмешаться и начать их задерживать.

Среди задержанных — граждане Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, находившиеся в США без разрешения на пребывание. По данным властей, один из задержанных оказал сопротивление при аресте и напал на сотрудника правоохранительных органов, сообщает канал 4ABC.

11 марта Соединённые Штаты осуществили депортационный рейс в Узбекистан, в ходе которого на родину были возвращены 65 граждан этой страны, не имеющих законных оснований для пребывания в США. Ранее издание “Славянский Сакраменто” сообщало, что дальнобойщиков из России, Украины, Таджикистана и Узбекистана задерживают в Калифорнии.

