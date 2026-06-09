Иммиграционный апелляционный совет Министерства юстиции США (Board of Immigration Appeals) постановил отменить решение о предоставлении убежища гражданке России и распорядился о её депортации, пересмотрев ранее вынесенное решение иммиграционного суда.

Изначально иммиграционный суд предоставил женщине, имя которой не раскрывается, убежище, однако Министерство внутренней безопасности США обжаловало это решение и добилось его отмены.

Согласно материалам дела, заявительница — незамужняя взрослая женщина, уроженка Таджикистана и гражданка России — утверждала, что опасается преследования со стороны семьи из-за её перехода из ислама в Русскую православную церковь. Она заявляла об угрозах со стороны родственников, включая угрозы убийства.

Апелляционный совет признал её показания достоверными, однако пришёл к выводу, что она не доказала неспособность российских властей защитить её. Суд указал, что представленные доказательства в основном касались общей ситуации с насилием в семьях, но не подтверждали неспособность государства обеспечить защиту в случаях межрелигиозных конфликтов.

Ключевым аргументом решения также стало то, что заявительница могла безопасно переселиться в другой регион России. Суд отметил, что она уже проживала отдельно от семьи и не представила убедительных доказательств того, что родственники могли бы её найти спустя длительное время.

Апелляционный совет также подчеркнул, что нормы, применимые к детям, подвергавшимся насилию, не распространяются на взрослых заявителей, даже если часть насилия произошла в детстве.

В результате совет вновь удовлетворил апелляцию правительства США, отменил решение о предоставлении убежища и постановил выдворение заявительницы в Россию.