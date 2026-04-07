Экипаж Artemis II завершает лунные наблюдения и устанавливает рекорд дальности

Экипаж миссии Artemis II NASA завершил период наблюдений за Луной и начал обратный путь на Землю. Во вторник, 7 апреля, космический корабль Orion покинет лунную сферу влияния на расстоянии 41 072 миль от спутника Земли.

Во время пролёта экипаж стал свидетелем солнечного затмения: Солнце исчезло за затемнённой Луной, что позволило изучить солнечную корону и наблюдать вспышки от метеороидов, ударяющихся о лунную поверхность. Также астронавты увидели восход Земли при выходе Orion из-за Луны, после чего была восстановлена связь с Deep Space Network.

Миссия также установила новый рекорд: во время лунного пролёта люди преодолели 252 756 миль (406 684 км) от Земли — это самое большое расстояние, которое когда-либо преодолевал человек. Пролет стал первым после миссии Apollo 17 и знаменует новый этап в освоении дальнего космоса.