Иммиграционный апелляционный совет Министерства юстиции США (Board of Immigration Appeals) отменил решение иммиграционного судьи, который ранее предоставил гражданину России защиту в рамках Конвенции против пыток (CAT), и удовлетворил апелляцию Министерства внутренней безопасности США.

Заявитель — гражданин России (имя которого не называется) — утверждал, что опасается преследования и возможных пыток при возвращении на родину из-за своих политических взглядов и поддержки Украины.

В своих показаниях он ссылался на два эпизода задержаний со стороны сотрудников ФСБ. По его словам, в марте 2022 года он был задержан примерно на три часа: у него изъяли и проверили мобильные телефоны, а также допрашивали о возможной причастности к экстремистским организациям. После проверки его отпустили без предъявления обвинений.

Второй случай произошёл в августе 2023 года, когда его вновь задержали и допрашивали около десяти часов. В ходе допроса, по его словам, ему угрожали возможным уголовным преследованием за организацию или поддержку экстремистской деятельности и распространение информации. Он также утверждал, что в октябре 2023 года сотрудники ФСБ пытались провести обыск в его доме, а позже связывались с его супругой после его отъезда из России.

Заявитель настаивал, что эти действия были связаны с его политической позицией и высказываниями против войны России в Украине.

Однако апелляционный совет пришёл к выводу, что иммиграционный суд допустил ошибки в оценке доказательств, а выводы о вероятности будущих пыток носили предположительный характер. Суд указал, что кратковременные задержания и допросы, описанные заявителем, сами по себе не подтверждают неизбежность пыток или целенаправленного преследования, подпадающего под критерии CAT.

Также отмечалось, что заявитель ранее свободно выезжал за пределы России и возвращался без подтверждённых случаев пыток или длительного содержания под стражей, что дополнительно ослабляет его позицию.

В результате апелляционный совет признал, что критерии для предоставления защиты по CAT не выполнены, отменил решение иммиграционного суда и постановил выдворение заявителя в Россию.