Фрэнклин Грэм заявил, что Бог «возвысил» Трампа для спасения народа Израиля

Евангельский пастор Фрэнклин Грэм заявил, что президент Дональд Трамп был «возвышен Богом» для выполнения особой миссии — спасения еврейского народа, сравнив его с библейской фигурой Эсфирь. Об этом Грэм рассказал на встрече в Белом доме на этой неделе.

Ранее Трамп поделился письмом, которое он получил от Грэма в октябре 2025 года. В письме пастор объяснил христианское Евангелие и заверил, что душа президента “находится в безопасности”. Грэм также подчеркнул, что консерваторы по всей стране должны объединиться перед промежуточными выборами 2026 года, чтобы поддержать кандидатов, разделяющих их ценности.

По словам пастора, «единственный, кто может спасти нас от ада, — Иисус Христос», а роль Трампа в этом плане — служение Божьей воле и защита Израиля и его народа.

Ранее десятки пасторов помолились за президента Трампа и вооружённые силы США, а духовный советник Трампа, пастор Паола Уайт-Кейн, сравнила его с Иисусом Христом. При этом видео её благословения было удалено с ресурсов Белого дома.





