Зеленский подписал закон об отмене защиты русского языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Согласно документу, русский язык более не входит в список языков, на которые распространяются положения хартии на территории Украины. Фактически это означает отмену особых прав и гарантий, ранее предоставлявшихся русскому языку как языку национального меньшинства в рамках международных соглашений.

Закон был подписан 12 июня 2026 года. В «Украинской правде» решение назвали «справедливым и закономерным», указав, что язык государства-агрессора не может пользоваться особой защитой в стране, ведущей войну за независимость.

Вопрос о том, не противоречит ли принятый закон Конституции Украины, остаётся предметом обсуждения. При этом власти подчёркивают: закон не запрещает использование русского языка в частной жизни — граждане по-прежнему могут говорить на нём, однако государственные органы обязаны вести работу исключительно на украинском языке.