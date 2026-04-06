Президент США Дональд Трамп объявил о поддержке кандидата в губернаторы Калифорнии Стива Хилтона, заявив, что тот способен изменить ситуацию в штате и “вернуть ему прежние позиции”.

В своем заявлении Трамп отметил, что знает Хилтона много лет и считает его «по-настоящему достойным человеком». Он подверг критике руководство Калифорнии и Демократическую партию, заявив, что штат столкнулся с ростом преступности, высокими налогами и оттоком жителей. По словам Трампа, при федеральной поддержке и новом губернаторе Калифорния может «стать лучше, чем когда-либо». Он подчеркнул, что Стив Хилтон получает его «полную и безоговорочную поддержку».

Стив Хилтон — британско-американский политический стратег, предприниматель и телеведущий. В начале 2010-х годов он занимал пост директора по стратегии в правительстве Великобритании и был одним из ближайших советников премьер-министра Дэвида Кэмерона. После ухода из британской политики в 2012 году он переехал в Калифорнию, где занялся предпринимательской деятельностью и медиа. Хилтон известен как ведущий политической программы на телеканале Fox News, а также как соучредитель политической платформы Crowdpac. В последние годы он активно выступал с критикой политики властей Калифорнии и продвигал консервативную повестку.

Выборы губернатора Калифорнии 2026 года проходят на фоне того, что действующий губернатор Гэвин Ньюсом не может баллотироваться на новый срок из-за ограничения по срокам. В гонке участвует большое число кандидатов от обеих партий.

Среди республиканцев, помимо Стива Хилтона, одним из наиболее заметных кандидатов считается шериф округа Риверсайд Чад Бианко, известный своими жесткими позициями по вопросам преступности и миграционной политики.

Среди демократов о выдвижении заявили несколько влиятельных политиков. В их числе конгрессмен Эрик Суолуэлл, бывшая конгрессвумен Кэти Портер, бывший министр здравоохранения США Хавьер Бесерра, а также предприниматель и политический активист Том Стайер. Аналитики отмечают, что высокая конкуренция среди демократов может сыграть важную роль в распределении голосов на предварительных выборах.

В Калифорнии действует система «двух лучших кандидатов», при которой в финальный этап выборов выходят два претендента, набравшие наибольшее число голосов на праймериз, независимо от партийной принадлежности. Ожидается, что поддержка Дональда Трампа может укрепить позиции Стива Хилтона среди республиканского электората, однако ее влияние на итоговый результат будет зависеть от общей конфигурации кампании и уровня явки избирателей.