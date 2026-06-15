Илон Маск вошёл в историю, став первым человеком в мире, чьё состояние превысило один триллион долларов. Это произошло после того, как его аэрокосмическая компания SpaceX вышла на биржу Nasdaq, что спровоцировало резкий рост котировок и увеличило личный капитал предпринимателя до 1,1–1,2 триллиона долларов.

Основу состояния Маска составляют доли в нескольких компаниях. Около 40% акций SpaceX стали главным катализатором роста после IPO. Помимо этого, ему принадлежит около 11–12% Tesla, а также доли в xAI, X (бывший Twitter), Neuralink и The Boring Company.

Масштаб состояния Маска труден для восприятия. Для сравнения: второй богатейший человек планеты Джефф Безос располагает капиталом около 230 миллиардов долларов — разрыв между ними составляет почти 770 миллиардов. При этом среднее состояние американской семьи — около 192 тысяч долларов.

Путь Маска к триллиону занял несколько десятилетий: миллионером он стал в 27 лет, миллиардером — в 41, а триллионером — в 54. Большая часть его состояния сосредоточена не в наличных, а в акциях компаний, поэтому цифра меняется ежедневно в зависимости от рыночной конъюнктуры.