Пастор Паола Уайт-Кейн, духовный советник президента США Дональда Трампа, сравнила жизненный путь главы государства с испытаниями Иисуса Христа. Это заявление прозвучало во время частного пасхального обеда в Белом доме.

По словам Уайт-Кейн, Трамп, как и Христос, столкнулся с предательством, ложными обвинениями и несправедливыми нападками. Она отметила, что подобные испытания повторяются в истории великих лидеров и духовных фигур, и подчеркнула роль президента в защите ценностей и морали.

Заявление советника вызвало широкую реакцию в СМИ и социальных сетях, вызвав как поддержку среди приверженцев Трампа, так и критику со стороны общественности и экспертов, которые считают сравнение чрезмерным и спорным. Более того, Уайт является официальным представителем администрации президента и не имеет права продвигать определённые религиозные воззрения.

Пасхальный обед в Белом доме традиционно собирает духовных лидеров, епископов и пасторов, которые обсуждают духовные и социальные аспекты политики и общества США.