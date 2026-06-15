В штате Вашингтон иммигрант из славянской общины обвиняется в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней: семья заявляет о давлении со стороны прихожан

Окружной суд округа Пирс рассматривает уголовное дело против 36-летнего жителя города Спэнауэй Давида Дячишина. Мужчине предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Одновременно вокруг дела развивается конфликт внутри местной религиозной общины. По словам матери потерпевшей, после того как обвинения стали известны общественности, на семью начали оказывать давление отдельные прихожане церкви, которую они посещали.

Суть обвинений

Согласно судебным документам и материалам департамента полиции Такомы, Дячишину предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетней третьей степени и трёх эпизодах развратных действий в отношении ребёнка. По версии следствия, инкриминируемые события произошли в период с июня по сентябрь 2025 года.

Потерпевшей по делу проходит несовершеннолетняя девушка, имя которой не разглашается. Согласно материалам дела, на момент предполагаемых событий ей было 15 лет, а обвиняемый был старше более чем на четыре года, что подпадает под действие соответствующих уголовных статей штата Вашингтон.

Из судебных документов также следует, что Дячишин занимался спортивным тренерством, а также охранным бизнесом. По утверждению потерпевшей, он предлагал ей услуги персонального тренера и впоследствии добивался интимных отношений.

Заявления о давлении со стороны церковной общины

В распоряжение редакции “Славянского Сакраменто” поступили обращения матери потерпевшей, Олены, направленные в прокуратуру округа Пирс. В них женщина утверждает, что после возбуждения уголовного дела семья столкнулась с психологическим давлением со стороны отдельных членов местной церковной общины.

По словам матери, во время одного из молитвенных богослужений к её дочери подошли женщины и потребовали написать письмо с извинениями супруге обвиняемого. Когда девушка отказалась, сославшись на действующий судебный запрет на контакты, ей предложили передать записку анонимно через посредников.

«Она знает, что это было его преступление, а не её вина. Когда она отказала, женщины разозлились. Они спросили её, чего она хочет, и … сказала, что хочет, чтобы он сидел в тюрьме за то, что сделал. Женщины очень разозлились и сказали: “Как ты можешь такое говорить? У него есть жена и двое детей”. Они сказали ей, что Бог накажет её, что она никогда не выйдет замуж и никогда не будет иметь детей. [Девушка] сохраняла спокойствие и не отвечала, но я, как её мать, потрясена этими словами», — написала мать в суде.

Кроме того, Олена сообщила прокурорам, что в русскоязычных церковных интернет-группах стали распространяться слухи о личной жизни её дочери, включая неподтверждённые утверждения о беременности и аборте.

По словам женщины, происходящее серьёзно сказалось на эмоциональном состоянии ребёнка. Девочка испытывает тяжёлый стресс и опасается посещать церковь, поскольку чувствует осуждение со стороны части прихожан.

Детали расследования и показания потерпевшей

В полицейских отчётах официальное название религиозной организации, к которой принадлежат участники дела, вымарано. Однако в гражданском иске, предшествовавшем возбуждению уголовного дела, несколько раз упоминается название известной славянской церкви — Slavic Christian Center, на территории которой по версии стороны обвинения происходили данные события.

Более того, из показаний потерпевшей следует, что общение происходило в том числе в церковном лагере в Каскадных горах, откуда она отправляла подозреваемому фотографии личного характера. Кроме того, девушка заявила, что неоднократно встречалась с Дячишиным в офисе церкви Slavic Christian Center, расположенном на South 15th Street в городе Такома, где он подарил ей интимную одежду и впоследствии принуждал её к близости.

Один из ключевых эпизодов дела детектив полиции Аарон Баран описывает в рапорте следующим образом:

«7 сентября 2025 года Т. встретилась с Давидом на улице South 15th Street. Во время встречи на Т. было нижнее бельё, которое Давид ранее купил для неё. Находясь вместе, Давид раздел Т. Она сообщила, что чувствовала себя некомфортно, поскольку ей не нравилось находиться обнажённой в церкви. Затем Давид снял брюки, обнажив половой орган. Давид дважды попытался ввести свой половой орган во влагалище Т. Оба раза Т. сказала “нет”, поскольку не хотела забеременеть. После этого Давид снова надел брюки и покинул комнату».

По словам несовершеннолетней, за всё время общения она отправила Дячишину около 100 своих снимков, часть из которых носила порнографический характер. Обвиняемый в ответ высылал ей только свои селфи.

Гражданский иск против Давида Дячишина

В том же округе Пирс зарегистрировано гражданское дело от имени Олены К. и 15-летней Т.Б., в котором девушка подробно от первого лица рассказывает о своих отношениях с 36-летним Давидом Дячишиным. По словам девушки, мужчина не только множество раз принуждал её к сексу в церкви Slavic Christian Center, где он работал охранником, но и покупал ей алкоголь, распивая его с ней в близлежащем парке, на парковке магазина и у себя дома.

Согласно материалам дела, мужчина не только обучал девушку-подростка самообороне, но и предлагал ей секс-игрушки, занимался с ней оральным сексом и совершал ряд других развратных действий. Примечательно, что девушка под присягой сообщает: эти действия неоднократно происходили на территории самой церкви, где участники запирались в одном из классов воскресной школы.

В частности, со слов девушки, Давид использовал для этого комнату 216 церковного здания, где прикрывал камеру видеонаблюдения и устраивал встречи. Однажды он подарил ей женское бельё и попросил прийти в нём на свидание. Девушка явилась в платье и нейлоновых колготках.

— Ты надела мой подарок? — спросил обвиняемый, и когда петтинг начал переходить опасную черту, девушка спросила мужчину:

— Ты уверен, что хочешь сделать это в Божьем доме?

— Это не церковь, это школа, — ответил охранник.

После ряда встреч девушка осознала греховность происходящего:

«Я испытывала сильные угрызения совести и чувство вины перед Богом за то, что мы совершили такие ужасные и отвратительные поступки на глазах у Божьего храма. Я очень переживала и осознала, что это было неправильно. Я попросила у Бога прощения и пообещала соблюдать все Его десять заповедей», — пишет Т.Б. в своей 80-страничной судебной жалобе.

После покаяния Т.Б. заблокировала его контакт, однако ей продолжали поступать тревожные сообщения от предполагаемых родственников Дячишина, которые требовали объяснений относительно их отношений.

«Когда ты была дома у Давида? — спрашивает некий Иван Текменши. — Его жена хочет знать. Он говорит не всю правду…»

Редакция обратилась в администрацию церкви с просьбой прокомментировать оба иска, однако на момент публикации ответа не последовало.

Судебный запрет и ход дела

По просьбе матери девушки суд вынес Дячишину запрет на контакт с девушкой и запрет на приближение к церкви Slavic Christian Center в Такоме.

Суд также запретил обвиняемому владеть, приобретать или использовать огнестрельное оружие и другие опасные предметы. Согласно судебным материалам, при аресте Дячишин сдал имевшееся у него оружие.

Вместе с тем суд разрешил ему совершать рабочие поездки по территории штата Вашингтон. Как следует из материалов дела, Дячишин около трёх лет работает инженером в компании BNSF Railway.

Если Дячишин будет признан виновным, ему может грозить длительный срок лишения свободы. Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду.

Юристы отдельно напоминают, что любые попытки давления на потерпевших или свидетелей по уголовным делам могут повлечь за собой самостоятельную уголовную ответственность в случае подтверждения таких фактов следствием.

Дячишин свою вину не признал. Рассмотрение дела продолжается. Как отмечают юристы, предъявленные подозреваемому обвинения не являются доказательством его вины до тех пор, пока она не будет установлена судом.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com